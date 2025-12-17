Nogometaš (21) preminuo u tragičnoj prometnoj nesreći. Nisu ga uspjeli spasiti

Engleski nogomet obavijen je tugom nakon vijesti o tragičnoj smrti Ethana McLeoda, 21-godišnjeg napadača niželigaša Macclesfielda. Mladi nogometaš poginuo je u teškoj prometnoj nesreći u utorak navečer, oko 22:40 sati, dok se vraćao kući s gostujuće utakmice protiv Bedforda. Njegov bijeli Mercedes, prema izvješću policije, udario je u metalnu ogradu na autocesti M1. Unatoč naporima prolaznika i hitnih službi, preminuo je na mjestu nesreće. Autocesta u smjeru sjevera bila je zatvorena više od osam sati dok je trajao očevid. Policija je uputila apel svjedocima i vozačima s kamerama da se jave kako bi pomogli rasvijetliti okolnosti tragedije koja je prerano ugasila jedan mladi život i sportsku karijeru u usponu.

Od svojeg igrača oprostio se i njegov klub Macclesfield dirljivim priopćenjem. "Ethan je bio nevjerojatno talentiran i cijenjen član naše prve momčadi, pred kojim je bio cijeli život. Ali više od toga, Ethanova zarazna osobnost osvajala je svakoga s kim je došao u kontakt. Vijest o njegovoj smrti shrvana je cijeli naš klub i nikakve riječi ne mogu prenijeti neizmjeran osjećaj tuge i gubitka koji sada osjećamo", poručili su iz kluba. "Duboki ožiljci koje je ostavila njegova smrt nedvojbeno nikada neće zacijeliti, ali jedno je sigurno, a to je da Ethanova živahna ostavština nikada neće izblijedjeti. Njegov jedinstveni osmijeh koji nas je sve očarao nikada neće biti zaboravljen", stoji u emotivnoj objavi.

With the heaviest of hearts and an overwhelming sense of surrealism that Macclesfield FC can confirm the passing of 21-year-old forward Ethan McLeod.



Travelling back from Bedford Town last night, Ethan was involved in a car accident on the M1 which tragically took his life.… pic.twitter.com/DWpTqVuFzT — Macclesfield FC (C) (@thesilkmen) December 17, 2025

McLeod je karijeru započeo u akademiji premierligaša Wolverhampton Wanderersa, kojoj se pridružio kao sedmogodišnjak i u kojoj je proveo čitavo desetljeće. Iz Wolverhamptona su također izrazili sućut i najavili da će se na subotnjoj utakmici protiv Brentforda održati minuta šutnje u njegovu čast. "Srca su nam slomljena zbog tragične smrti Ethana McLeoda. Šaljemo svoje misli i ljubav Ethanovoj obitelji, prijateljima i svima u Macclesfieldu", objavili su. Posebno potresan detalj jest da Ethanov mlađi brat Conor trenutno igra za U-21 momčad Wolvesa, a klub je obećao pružiti svu potrebnu podršku njemu i njegovoj obitelji u ovim teškim trenucima.

S velikom tugom reagirali su i u njegovom bivšem klubu Rushallu, za koji je igrao prošle sezone. "Apsolutno smo shrvani viješću o tragičnoj smrti Ethana McLeoda. Ethan je za nas bio tvorac povijesti, postigavši pobjednički jedanaesterac protiv Peterborough Sportsa koji nas je prošle sezone odveo u prvo kolo FA kupa. Njegovo ime bit će zauvijek urezano u povijesne knjige našeg kluba", poručili su iz Rushalla, najavivši kako će ga se prisjetiti na svojoj idućoj utakmici.