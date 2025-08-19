Dječaka ismijavali zbog prekomjerne težine, a onda se dogodilo nešto nevjerojatno

Brojni sportaši uključili su se u kampanju podršku dječaku Alfieju Pugsleyu kojeg su ismijavali zbog prekomjerne težine. Sve je krenulo nakon objave oca ovoga dječaka koji je član ragbijaške momčadi iz Južnog Walesa.

"Morao sam ukloniti objavu s Facebooka jer je idiot komentirao da je moj dječak prevelik da bi igrao za mlađe od 12 godina i da nije zdrav. Kad bi samo ljudi znali koliko se trudi skinuti kilograme i postati sposobniji i kako je nisko njegovo samopouzdanje. Ne brini Alfie, bit ću zauvijek tvoj najveći fan" napisao je otac.

I tu je priča krenula. Svijet sporta se ujedinio nakon ove objave i pružio podršku dječaku. Javio se bivši engleski reprezentativac u ragbiju Alex Corbisiero, poznati sudac Nigel Owens ponudio mu je da dijeli pravdu na jednoj dječakovoj utakmici. Poruke su stigle od proslavljenih igrača Tendaija Mtawarire, Jeromea Kaina i Israela Dagga i drugih.

Kao šlag na tortu, stigao je poziv da dječak bude posebni gost na finalu Premiershipa u ragbiju.

- Nakon što smo pročitali priču, htjeli smo pokazati Alfieju da je cijenjeni član ragbijaške obitelji. Zato smo ga pozvali na finale i sa zadovoljstvom potvrđujemo da je prihvatio naš poziv. Jedva čekamo poželjeti mu dobrodošlicu - rekao je glasnogovornik ove organizacije.