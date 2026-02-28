Šlager pjevačica, misica i političarka preuzima klub u rasulu – je li ovo najneobičniji potez Bundeslige?

Zanimljive nove kadrovske promjene u Syntainics MBC-u. Košarkaški klub koji se bori za ostanak predstavio je novo dvojno vodstvo – Ulrike Wölfel i Alexandera Rollea. Ta je promjena postala nužna jer je u posljednje vrijeme iza kulisa u Weißenfelsu vladala poprilična nestabilnost. Trener je otišao, centar John Bryant (38) dobio je otkaz, a novi direktor Konstantin Krause (58), koji je predstavljen početkom siječnja, napustio je klub već nakon 13 dana.

U MBC-u je stoga izbor pao na nju. U klubu je već dulje aktivna: od 2021. Wölfel obnaša dužnost komercijalne i organizacijske direktorice Mitteldeutsche Basketball Marketing GmbH, a od 2022. je i prokuristica kluba. Sada bi trebala preuzeti punu komercijalnu odgovornost.

- Zahvaljujem članovima uprave na ukazanom povjerenju“, poručila je bivša TV voditeljica u klupskom priopćenju. „Posebno u segmentu sponzorstava želimo dodatno razvijati postojeća partnerstva, privući nove tvrtke i tako dugoročno osigurati gospodarsku stabilnost kluba.

Nakon 11 uzastopnih poraza MBC, za kojeg igraju i dva hrvatsa košarkaša, Planinić i Nikić, se kao petnaestoplasirana momčad, nalazi tek malo iznad zone ispadanja.

Ulrike Wölfel svoju je ljubav prema javnom nastupu otkrila u najranijoj dobi, kada je kao trogodišnja djevojčica započela plesati, a već s četiri godine imala je svoj prvi izlazak pred publiku. Ta rana strast prema pozornici obilježila je prvu fazu njezine karijere, vodeći je u svijet glazbe i zabave. Punih šest godina bila je članica popularne pop i šlager grupe "Die Himmelsstürmer", s kojom je nastupala na brojnim pozornicama i televizijskim emisijama diljem Njemačke. Paralelno s glazbenom karijerom, odlučila se okušati i u svijetu izbora ljepote, gdje je postigla zapažene rezultate.

Nizala je pobjede na regionalnim natjecanjima, osvojivši titule Miss Sjeverne Tiringije 2009. i Miss Erfurta 2008. godine, a plasman među sedam najljepših na izboru za Miss Universe Njemačke 2009. potvrdio je njezin potencijal. Kruna njezine karijere u svijetu ljepote stigla je 2012. godine, kada je proglašena za Miss MGO Istočne Njemačke, što joj je donijelo nacionalnu prepoznatljivost. Ipak, glamur modnih pista i glazbenih pozornica nije zadovoljio njezine sve veće profesionalne apetite. Iste godine, sasvim slučajno, otkrila je novu strast. Nakon što je vodila jedan dobrotvorni događaj posvećen životinjama, shvatila je da posjeduje talent za moderiranje, što joj je otvorilo potpuno novo poglavlje u karijeri.

Njezin talent za vođenje programa ubrzo je prepoznala lokalna televizijska postaja TV Halle, gdje je postala jedno od zaštitnih lica, gradeći dugogodišnju i uspješnu karijeru televizijske voditeljice. Istovremeno je moderirala brojne događaje, festivale i manifestacije, usavršavajući svoje komunikacijske vještine. Dok je gradila medijsku karijeru, Ulrike Wölfel nije zanemarila ni formalno obrazovanje. Završila je strukovno obrazovanje za komercijalisticu u automobilskoj industriji, a kasnije stekla i diplomu certificirane poslovne administratorice te kvalifikaciju menadžerice za e-trgovinu.

Ta čvrsta poslovna podloga pokazala se ključnom za sljedeći veliki zaokret u njezinu životu, koji ju je odveo u dinamičan i neočekivan svijet profesionalnog sportskog menadžmenta.

Njezin prvi doticaj s upravljanjem u sportu bio je u hokeju na ledu, gdje je preuzela poziciju voditeljice sponzorstava i prodaje za momčad Saale Bulls Halle, koja se natječe u Eishockey-Oberligi. Na toj poziciji dokazala je svoju sposobnost u sklapanju komercijalnih partnerstava i jačanju financijske stabilnosti kluba. U rujnu 2021. godine uslijedio je još veći izazov i korak naprijed u karijeri. Prešla je u košarku, pridruživši se prvoligaškom klubu SYNTAINICS MBC, članu prestižne njemačke Bundeslige. Ondje je preuzela iznimno odgovornu ulogu prokuristice i menadžerice prodaje, čime je postala jedna od ključnih osoba zaduženih za komercijalno i organizacijsko vođenje kluba.

Nakon što je osvojila svijet zabave, medija i sporta, Ulrike Wölfel odlučila je svoj utjecaj i energiju usmjeriti prema služenju zajednici. Njezin najnoviji karijerni zaokret odveo ju je u arenu lokalne politike. Kao članica Kršćansko-demokratske unije (CDU), u lipnju 2024. godine izabrana je u Gradsko vijeće svog rodnog grada Halle (Saale). Unutar vijeća, aktivno sudjeluje u radu Odbora za mlade i Odbora za sport, gdje njezino prethodno iskustvo dolazi do punog izražaja. U svom političkom djelovanju poseban naglasak stavlja na podršku obiteljima i starijim građanima, zalažući se za poboljšanje kvalitete života u svojoj zajednici. Njezin društveni angažman nije novost; još od 2012. godine službena je ambasadorica savezne udruge Bundesverband Initiative 50 Plus, organizacije koja zastupa interese osoba starijih od 50 godina u Njemačkoj.

Osim impresivne karijere, Ulrike Wölfel ispunjena je i na privatnom planu. Ostala je vjerna svom rodnom gradu, gdje i danas živi. U svibnju 2023. godine postala je majka djevojčice, što je dodatno obogatilo njezin život. Poznata je i kao velika ljubiteljica životinja te je vlasnica psa.