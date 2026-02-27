Od Željeznog diva do zaruka u Beogradu: Nevjerojatna priča motociklističkog čuda

Billy Bolt, engleski motociklist koji je osvojio profesionalne naslove u trialu, enduru i endurocrossu bopravio je ovijh dana u Beogradu. Čovjek koji je pet je puta osvojio FIM SuperEnduro svjetsko prvenstvo te je bio prvi pobjednik FIM Svjetskog prvenstva u hard enduru, otkrio je jednu tajnu:

- Zapravo, ja sam se zaručio u Srbiji – rekao je.

Njegova izabranica, s kojom je 2024. ušao u brak i danas čekaju dijete, je Južnoafrikanka Roxy koju je upoznao tijekom jednog od svojih sportskih putovanja.

William "Billy" Bolt odrastao je u obitelji zaljubljenika u motocikle. Njegov otac Dave, i sam strastveni entuzijast, stavio je Billyja na quad Suzuki LT50 kada je imao samo dvije i pol godine, a na dvokotač Yamaha PW50 prije trećeg rođendana. Logičan slijed bio je motokros, u koji je ušao sa šest godina, no njegov otac nije bio previše oduševljen scenom, pa su se brzo prebacili na trial. Od malih nogu pokazivao je izniman talent, osvajajući lokalna natjecanja i mladenačke naslove, vozeći se rame uz rame s budućim zvijezdama poput Jacka Pricea i Iwana Robertsa. Međutim, dok je tehnički bio besprijekoran, Billy se borio s nečim što nijedan motor nije mogao nadvladati, a to je bio njegov vlastiti um.

Billy je bio bistar dječak s iznimno niskim pragom dosade. Dok su drugi vozači metodično skupljali bodove na jednostavnim sekcijama, on bi gubio koncentraciju. Priznao je kako bi mu utrke često postajale previše lake i predvidljive, zbog čega bi mu misli odlutale. Umjesto da se usredotoči na savršeno čiste krugove, radije bi izveo neki nevjerojatan, gotovo nemoguć trik koji bi odmah podijelio na društvenim mrežama. Ta "nestašnost", kako su je neki opisivali, nije proizlazila iz zloće, već iz potrebe za stalnim izazovom. Njegov um, koji je briljirao u matematici i statistici, tražio je probleme za rješavanje, a repetitivnost triala jednostavno ga više nije zadovoljavala. Iako je ostvario zapažene rezultate na svjetskoj i europskoj sceni, postalo je jasno da njegova budućnost leži negdje drugdje. Želio je postati profesionalni vozač, a u trialu je vidio vrlo malo prilika za to.

Sudbonosni preokret dogodio se kada ga je na društvenim mrežama uočio Julian Stevens, jedan od najcjenjenijih menadžera u svijetu endura, čovjek koji je stvorio legende poput Taddyja Blazusiaka i Jonnyja Walkera. Stevens je u Billyjevim "ludim" videozapisima vidio neobuzdani talent i potencijal savršeno prikladan za brutalni svijet ekstremnog endura. Pitao ga je je li ikada razmišljao o toj disciplini. Billy jest, ali je bio posvećen trialu za sezonu 2015. Stevens mu je rekao da ga nazove ako se predomisli. Ta odluka promijenila mu je život. Ekstremni enduro bio je sve što trial nije. Fizički veći i snažniji motori puno su bolje odgovarali njegovoj visokoj i krakatoj tjelesnoj građi. No, najvažnije od svega, u ekstremnom enduru jednostavno nema vremena za dosadu. Svaki trenutak zahtijeva maksimalnu koncentraciju, a to je upravo ono što je Billyjevom aktivnom mozgu bilo potrebno.

Prijelaz nije bio lak, ali Billy je učio nevjerojatnom brzinom. Godine 2016., kao privatni vozač bez tvorničke podrške, šokirao je svijet osvojivši peto mjesto na zloglasnom Red Bull Erzbergrodeu, utrci poznatoj kao "Željezni div".

Taj podvig donio mu je ugovor s tvorničkim timom Husqvarna Factory Racing i lansirao ga u orbitu. Već 2018. godine osvojio je svoj prvi veliki naslov, postavši pobjednik inauguracijskog Svjetskog enduro super niza (WESS). Time je započela era dominacije kakva se rijetko viđa. Njegovu karijeru obilježili su ne samo spektakularni uspjesi već i teške ozljede praćene još nevjerojatnijim povratcima. Krajem 2018. godine doživio je tešku ozljedu noge zbog koje je morao propustiti cijelu SuperEnduro sezonu 2019. Vratio se 2020. i odmah osvojio svoj prvi svjetski naslov u dvorani. Godine 2022. ponovno je osvojio SuperEnduro krunu, ali je vozio ozlijeđen, nakon čega je morao na operaciju zgloba i gležnja, propustivši veći dio outdoor sezone. Vrhunac njegove otpornosti dogodio se 2024. godine kada je usred sezone zadobio tešku ozljedu koljena. Unatoč bolovima, nastavio se natjecati i osvojio je svoj četvrti uzastopni SuperEnduro naslov pred domaćom publikom u Newcastleu, da bi odmah nakon finalne utrke otišao na operaciju.

Izvan staze, on je miljenik navijača, karizmatičan i duhovit mladić s motom "nikad ne odustaj". Izuzetno je aktivan na društvenim mrežama, gdje kroz svoje vlogove i podcast "2Pro1Slow" fanovima pruža jedinstven uvid u život profesionalnog vozača.