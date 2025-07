Dinamo ima novu prvu momčad! Baturinin nasljednik ispao iz elite, a jedan transfer sve mijenja

Samo je još nekoliko treninga pred nogometašima Dinama do početka nove sezone, koju plavi u subotu otvaraju na Opus areni kod Osijeka. Prema dosad viđenom, trener Mario Kovačević već ima nacrtan sastav s kojim će krenuti u taj dvoboj. Iznenađenja su uvijek moguće, uostalom trener plavih ima jako velik kadar, sve pozicije su mu barem 'poduplane'.

Gledajući sve pripremne utakmice, osim posljednje sa Sesvetama, nije teško zaključiti da je udarnih jedanaest u ovom trenutku: Nevistić – Valinčić, McKenna, Dominguez, Perez Vinlőf – Villar, Mišić, Ljubičić – Lisica, Beljo, Vidović. Dakle, iz tog početnog nacrta udarne postave ispao je i Luka Stojković. Kad je odlazio Baturina, bili smo uvjereni da će Stojković biti nositelj igre plavih, no očito nakon dolaska brojnih novih igrača polako gubi svoju poziciju. U sredini terena konkurencija je najveća i na nekim je utakmicama, kad je bio u vezi, Stojković igrao jako dobro, sjajno je išao i na treninzima, ali Mišić, koji igra profesorski, je nedodirljiv, Ljubičić je veliki radnik i donosi čvrstinu, Villar ima sjajna rješenja, i oni su ispred Stojkovića.

Špikić se izborio za ostanak

Pokušao je s njim trener Kovačević na desnom krilu, igrao je on to i prije, ali tu je daleko manje učinkovit. Stojković će se naigrati, bit će dosta rotacija i tijekom svake utakmice, a pogotovo kad krene Europska liga. No u ovom je trenutku, nakon priprema, Stojković ipak izgubio svoju poziciju. Kao što se Mudražija nije za nju izborio iako je na pripremama bio jako dobar, redovno zabijao i sigurno će i on biti od koristi tijekom sezone. No čini se da se prevelikoj minutaži ne treba nadati Soldo, prema dosad viđenom on je od veznih igrača najdalje od prve postave. Među gubitnike ovih priprema ulazi i Sandro Kulenović, radio je kao mrav, ali ni činjenica da je bio najbolji strijelac plavih u prošloj sezoni nije ga zadržala u udarnoj postavi. Naime, plavi su kupili i skupo platili Diona Drena Belju i njemu je namijenjena naslovna napadačka rola. Pa kad još stigne i Bakrar, Kulenović će biti tek drugi ili treći izbor i vidjet ćemo kako će se i on nositi s takvim statusom.

Za bolje dane u plavoj svlačionici nisu se izborili Moreno Živković, već prekriženi Juan Cordoba i Marko Bulat, te Fran Topić. Iako je bio na 'listi za odstrel', među dobitnike ovih priprema valja ubrojiti Darija Špikića, činjenica da je već bio na posudbi u prošloj sezoni i da ga se ponovno otpisivalo, Špikića nije poljuljala, nametnuo se igrajući desnog beka i postao alternativa Valinčiću. Jer, Pierre-Gabriel je u zadnjoj godini ugovora, i plavi bi ga rado prodali, to prije jer su zaključili da su preko njega primili previše pogodaka, Špikić se tu pokazao boljim i zaslužio svoj ostanak. Niko Galešić trebao je biti jedan od stupova obrane, ali dolaskom Scotta McKenne od sigurnog stopera u prvom sastavu postao je alternativa.

Smanjit će kadar

Svi oni koje smo stavili u udarnu postavu sigurno su dobitnici ovih priprema plavih; da nije tako, ne bi bili u tim nacrtima Marija Kovačevića, a svi novopridošli igrači pokazuju se kao pogodak. Iako je Perez Vinlőf prvi na poziciji lijevog beka, veliki dobitnik je i Bruno Goda, koji će se sigurno naigrati i prava je šteta što već puno prije nije došao u Dinamo, a bio mu je na 'pladnju'; tada plavi godinama ne bi imali probleme s tom pozicijom.

Veliki je dobitak i Cardoso Varela, taj dečko kojem je tek 16 godina pokazao je zašto su svi govorili da je čudesni talent. Mlad je, ali ima i tu mladenačku drskost, ne boji se iako je dosta sitan, ali ono što je najvažnije, igrao okomito, juri ravno prema suparničkim vratima, i bude li sve u redu, Varela će dobivati minutažu.

Još je daleko do kraja prijelaznog roka u HNL-u i sigurno će iz svlačionice plavih biti novih odlazaka, trajnih ili na posudbe, jer i trener Kovačević zna da je teško raditi s prevelikim brojem igrača pa će se do kraja ovog transfernog 'prozora' (završava 5. rujna) smanjiti gužva u plavoj svlačionici.