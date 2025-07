Pokvareno i sramotno! Petković je sad pokazao zašto nije zaslužio postati novi vođa i kapetan Dinama

Gostovanje Brune Petkovića u Podcast inkubatoru izazvalo je puno reakcija javnosti, ponajviše zbog dijela intervjua u kojem se donedavni nogometaš Dinama na osobnoj razini išao razračunavati s predsjednikom Uprave Dinama Zvonimirom Bobanom. "Boban ima bipolarni poremećaj, ne može pišati po mom obrazu", "Demokracija u Dinamu? Užas, nema je!", "Zvone mi je rekao: Stojković, pa taj divlji ne može igrati u prvih 11 Dinama, nedovoljno je školovan igrač", "Dabac? Pusti Dabca, njega se ne pita ništa, on je samo zapisničar", samo su neke od Petkovićevih izjava koje će sigurno unijeti nemir i u Maksimirskoj 128.

Bruno Petković neosporno je svojim igrama i golovima sudjelovao u velikim Dinamovim uspjesima i zbog toga će biti zauvijek upisan u povijesne knjige maksimirskog kluba. No, dati ovakve izjave pred sam početak sezone u koju plavi ulaze s velikim pritiskom povratka titule, u najmanju je ruku nekorektno, da ne kažemo pokvareno i sramotno.

A s ovakvim je izjavama Bruno Petković demantirao samoga sebe, odnosno svoju izjavu da mu je Dinamo iznad svega i na prvom mjestu. Ne, Dinamo mu nije iznad svega, ovakvim izjavama svom je donedavnom klubu zabio nož u leđa i dao nama medijima i javnosti poticaj da se sada bavimo prljavim vešom u Dinamu, a ne super važnom utakmicom 1. kola Supersport HNL-a u Osijeku.

FOTO Modrić i Kovačić objavili slike s jahte. Pogledajte kakvu tradiciju imaju obitelji vatrenih

Mogao je Petković, gostujući u Podcast inkubatoru, elegantno poput Bobana neki dan ispričati svoju verziju rastanka s Dinamom, ali odabrao je način u kojem je iznio i neke potpuno nepotrebne stvari o bivšem suigraču Stojkoviću i sportskom direktoru Dabcu. No, Petković očito ne shvaća da se tako nije obračunao samo s Bobanom, već se i "popišao" po svom "voljenom" Dinamu.

Saznali smo da se nije baš sve tako odvijalo kako je prepričao Petković, no to je ionako nebitno, uostalom i normalno je da će Petković i Boban imati drukčije viđenje tog razlaza.

Ono što je pak sada postalo jasno je da Petković nije niti zaslužio kapetansku traku i ulogu Dinamovog vođe koje mu je prije 50-ak dana nudio prvi klupski operativac. Jer, pravi kapetani nikada ne iznose prljavi veš iz svog voljenog kluba, pogotovo ne pet dana prije početka jedne nove, neizvjesne i iznimno bitne sezone za Dinamo.

Petković je prilikom razgovora u Podcast inkubatoru u nekoliko navrata naglasio da je zadužio Dinamo, da mu je puno dao. Da, to je istina, jer njegove igre i golovi donijeli su milijune maksimirskom klubu, ali ono što je najvažnije, donijeli su veliku radost navijačima plavih. No isto tako, Petković bi trebao znati da je Dinamo ipak puno, puno više dao njemu. Dao mu mu je šansu kada nitko nije vjerovao u njega, dao mu je milijune eura na računu, dao mu je zaštitu u brojnim škakljivim situacijama. Tolerirao mu je i neke stvari poput nesportskog života i pušenja cigareta, tolerirao mu je i kašnjenja na treninge, tolerirao mu je rušenje autoriteta trenera, tolerirao mu je i jednu ružnu tučnjavu na treningu s hrvatskim reprezentativcem i suigračem u Dinamu, baš kao što mu je tolerirao i ozljede koje su bile i posljedica tog nesportskog dijela života. I zbog svega toga Dinamo je puno više dao Petkoviću, nego obrnuto. A Dinamo je, trebao je to Petković shvatiti u sedam godina, iznad svih, iznad svakog igrača koji je obukao ili koji će ikada obući taj sveti plavi dres.

Petković je ovakvim izjavama u dijelu javnosti sigurno ispao frajer, kao što je kod nekih ispao "frajer" kada je legendu hrvatskog nogometa Roberta Jarnija nazvao klaunom, ili kada je pred punim zagrebačkim Trgom, slaveći naslov prvaka 2024. godine, hvalio bivšu Upravu, istu onu koju su smijenili njegovi novi šefovi, koji su na tom dočeku stajali svega nekoliko metara od Petkovića.

E, pa već u tom trenutku Petković je pokazao da ne shvaća značaj Dinamove 15-godišnje borbe za demokraciju, odnosno da ne poštuje Dinamo. Već u tom trenutku pokazao je i da ne zaslužuje biti kapetan Dinama. Shvatio je to i Zvonimir Boban na tom sastanku početkom lipnja kada su zauvijek popucale veze Petkovića i Dinama...

Petković je jučer izjavio i da Boban ima bipolarni poremećaj, postao je time ne samo nogometni već i medicinski stručnjak. No, ta izjava ustvari jasno pokazuje samo jedno, da Petković nema kulture i da želi ispasti frajer u očima dijela navijača. E, da je pravi frajer, onda bi to isto izjavio za Zdravka Mamića, koji je najočitiji primjer bipolarnog poremećaja. No, o Zdravku je Petko uvijek govorio samo sve najbolje, jer Mamić mu je prvi dao šansu i milijunske ugovore u Dinamu. A Boban mu je dao izgon iz kluba. Sada se vidi, posve zasluženi!