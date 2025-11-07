Boban održao sastanak s Kovačevićem, poznata je sudbina Dinamovog trenera nakon teškog debakla

Težak poraz (0:3) protiv Celte u Europskoj ligi bio je bolno otrežnjenje i kulminacija loših predstava koje Dinamo pruža već neko vrijeme. Iako rezultati nisu toliko alarmantni, dojam je loš, a protiv Španjolaca činilo se kao da igraju s pola snage. Kritike na račun trenera Marija Kovačevića postajale su sve glasnije, stoga se odmah povuklo pitanje njegove smjene i počelo se špekulirati o mogućim nasljednicima.

Dan nakon poraza, u Maksimiru je održan krizni sastanak. Kako doznaje tportal, predsjednik Zvonimir Boban razgovarao je s trenerom Kovačevićem. Unatoč medijskim nagađanjima, zaključak je jasan: o smjeni trenutno nema govora. Kovačević je dobio podršku da pripremi momčad za važno gostovanje kod Istre, u nedjelju od 16 sati u Puli.

Odluka Zvonimira Bobana temelji se na želji da se prekine praksa čestih smjena trenera nakon prve krize, što se pokazalo i nakon poraza u Vinkovcima. Uprava je svjesna da je momčad nova, s mnogo igrača koji se tek prilagođavaju na pritisak Dinamovog dresa. Kovačevićeve pogreške stoga vide kao dio procesa odrastanja i spremni su mu dati priliku da vodi ekipu na dulje vrijeme, vjerujući u dugoročnu stabilnost umjesto ishitrenih rješenja.

Ipak, podrška koju je Kovačević dobio nipošto nije bezuvjetna. Nastavak loših rezultata koji bi ugrozili klupske ambicije promijenio bi situaciju. Brojni analitičari upozoravaju da je trener "izgubio konce", ističući nelogične taktičke odluke poput korištenja stopera Theophilea na boku. Pritisak raste, spominje se i nezadovoljstvo u svlačionici, stoga je iduća utakmica u Puli u sklopu SHNL-a ključan test za trenera i momčad.