Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 106
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
NEMA PREDAJE

Dinamova zaklada organizira veliku humanitarnu akciju za školarce. Evo kako možete sudjelovati

Zagreb: Dinamo osnovao humanitarnu zakladu “Nema predaje”
Marko Prpic/PIXSELL
VL
Autor
Martin Bubanović
21.08.2025.
u 14:00

"Zajedno možemo uljepšati prvi dan nove školske godine za brojne hrvatske učenike, koji su ujedno i budućnost naše Zemlje", objavili su iz Zaklade Nema predaje

U sklopu Dinamove Fan zone, koja će se održati u subotu, 23. kolovoza, od 17 do 21 sat ispod zapadne tribine stadiona Maksimir, neposredno uoči susreta 4. kola HNL-a između GNK Dinamo i NK Istra 1961, bit će organizirana velika humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora, stoji na službenim stranicama kluba. U priopćenju su objasnili na koji se način navijači mogu pridružiti projektu:

"Akciju zajednički organiziraju Dinamova zaklada Nema predaje, Bruno Lerotić i njegov Team Nenormalni, a cilj je osigurati školski pribor za više od 800 djece iz domova za nezbrinutu djecu te socijalno ugroženih obitelji kako bi i njima početak školske godine bio ispunjen radošću, a ne brigom.

FOTO Pogledajte emotivni susret Biserke Petrović i Bobana. Pustili su suzu za Dražena
Zagreb: Dinamo osnovao humanitarnu zakladu “Nema predaje”
1/40

Nema predaje – ni u školi!
Za sve uzraste (od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole) prikupljaju se: školske torbe; pernice s priborom; bilježnice svih formata; likovni i ostali školski pribor.
Donacije mogu biti nove ili rabljene, uz uvjet da su očuvane i funkcionalne. Organizatori mole da donacije imaju oznaku za koji su razred namijenjene te jesu li za djevojčicu ili dječaka. 

'Dok neki s veseljem biraju i kupuju nove bilježnice, torbe i pernice, mnogi se učenici svakodnevno suočavaju s izazovima koji bi trebali biti daleko od dječjih briga. Jedan od tih izazova je i nedostatak osnovnog školskog pribora. Zajedno možemo uljepšati prvi dan nove školske godine za brojne hrvatske učenike, koji su ujedno i budućnost naše Zemlje. Spomenuta donacija za nekoga predstavlja sitnicu, a mladim učenicima će značiti više nego što možemo zamisliti', poručili su iz Zaklade Nema predaje.

Kako pomoći ako ne možete doći? Ako niste u mogućnosti osobno prisustvovati Fan zoni, svoje donacije možete dostaviti ili poslati poštom na adresu: gđa Drnić : Ulica Slavka Kolara 18, Kuče, 10419 Vukovina."

Mbappe se pohvalio brojem 10, a onda se oglasio Luka Modrić. Pogledajte što je kapetan poručio

Ključne riječi
Dinamo Nema predaje humanitarna akcija nogomet

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još