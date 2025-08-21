Dinamova zaklada organizira veliku humanitarnu akciju za školarce. Evo kako možete sudjelovati

U sklopu Dinamove Fan zone, koja će se održati u subotu, 23. kolovoza, od 17 do 21 sat ispod zapadne tribine stadiona Maksimir, neposredno uoči susreta 4. kola HNL-a između GNK Dinamo i NK Istra 1961, bit će organizirana velika humanitarna akcija prikupljanja školskog pribora, stoji na službenim stranicama kluba. U priopćenju su objasnili na koji se način navijači mogu pridružiti projektu:

"Akciju zajednički organiziraju Dinamova zaklada Nema predaje, Bruno Lerotić i njegov Team Nenormalni, a cilj je osigurati školski pribor za više od 800 djece iz domova za nezbrinutu djecu te socijalno ugroženih obitelji kako bi i njima početak školske godine bio ispunjen radošću, a ne brigom.

Nema predaje – ni u školi!

Za sve uzraste (od prvog razreda osnovne škole do četvrtog razreda srednje škole) prikupljaju se: školske torbe; pernice s priborom; bilježnice svih formata; likovni i ostali školski pribor.

Donacije mogu biti nove ili rabljene, uz uvjet da su očuvane i funkcionalne. Organizatori mole da donacije imaju oznaku za koji su razred namijenjene te jesu li za djevojčicu ili dječaka.

'Dok neki s veseljem biraju i kupuju nove bilježnice, torbe i pernice, mnogi se učenici svakodnevno suočavaju s izazovima koji bi trebali biti daleko od dječjih briga. Jedan od tih izazova je i nedostatak osnovnog školskog pribora. Zajedno možemo uljepšati prvi dan nove školske godine za brojne hrvatske učenike, koji su ujedno i budućnost naše Zemlje. Spomenuta donacija za nekoga predstavlja sitnicu, a mladim učenicima će značiti više nego što možemo zamisliti', poručili su iz Zaklade Nema predaje.

Kako pomoći ako ne možete doći? Ako niste u mogućnosti osobno prisustvovati Fan zoni, svoje donacije možete dostaviti ili poslati poštom na adresu: gđa Drnić : Ulica Slavka Kolara 18, Kuče, 10419 Vukovina."