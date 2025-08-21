Derbi Dinama i Zvezde je u igri! Ovo su mogući protivnici plavih u Europi

Večeras počinju prve utakmice play-offa Europske lige, a Rijeka na Rujevici od 20:45 dočekuje PAOK u borbi za plasman u europsku "drugu ligu". Dinamo, za razliku od Riječana, već zna da će igrati u skupinama. Zahvaljujući najvišem Uefinom koeficijentu među klubovima u kvalifikacijama, zagrebački klub smješten je u prvu jakosnu skupinu, što mu osigurava povoljniji ždrijeb.

Najopasniji protivnici koji se mogu naći na putu "plavih" su Roma, Aston Villa, Fenerbahče, Lyon, Nottingham Forest, Freiburg, Celta Vigo i Stuttgart. S druge strane, povoljnije opcije čine Rangers, Salzburg, Maccabi Tel Aviv, Ferencvaroš, Sturm Graz, Ludogorec, Brann i Kairat

FOTO Diletta prozirnom haljinom osvojila fanove. Svi gledaju u jedan detalj

Posebnu pažnju privlači mogućnost da Dinamo u grupnoj fazi zaigra protiv Crvene zvezde. Beogradski klub nakon poraza 2:1 od Pafosa u prvom dvoboju play-offa Lige prvaka prijeti ispadanjem, a u tom bi slučaju preselio u Europsku ligu, vrlo vjerojatno u drugi jakosnu skupinu. Time bi se otvorila prilika za spektakularni okršaj hrvatskog i srpskog prvaka.

Ždrijeb skupina Europske lige održat će se 29. kolovoza, kada će Dinamo saznati svoj put i težinu izazova koji ga očekuju. Pravila nalažu da će "plavi" dobiti osam suparnika, po dva iz svake jakosne skupine, a sa svakim će igrati po jedan susret kod kuće i u gostima. Ako Rijeka izbori prolaz, ne može se susresti s Dinamom u skupini, a u natjecanju će svaka momčad moći imati maksimalno dva protivnika iz iste zemlje.

[Projected 🟠 UEL league stage]



🟰 Matches played on 20 Aug did not affect the projected lineup



📊 Full projections and % for all teams in 🔵 UCL 🟠 UEL 🟢 UECL available on our page (in bio) pic.twitter.com/UHmOoLqFOo — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 21, 2025