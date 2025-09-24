Dinamo želi dobar start u Europskoj ligi, evo sastava koji će istrčati protiv Fenera

Koliko je Dinamo svoj dobar start u novu sezonu pokvario domaćin porazom od Gorice, toliko je i sve 'debelo' popravio u derbiju s Hajdukom, plavi Splićanima nisu dali gotovo ništa, a stvorili su dosta prilika te preko Hoxhe i Bakrara upisali važnu 2:0 pobjedu. To slavlje na Poljudu svakako je dobro došlo pred početak Europske lige koju plavi otvaraju večeras od 21 sat u Maksimiru protiv Fenerbahçea.

Važna je to utakmica za Dinamo ako je prioritet domaće prvenstvo. No, plavi u HNL-u sad stoje jako dobro, a svakako žele dobro krenuti i u Europsku ligu. Poraz im sigurno ne bi dobro 'legao', riječ je o domaćoj utakmici, a kod kuće će ipak biti lakše skupljati bodove i na kraju ući među 24 momčadi koje će nastaviti natjecanje. Fenerbahçe je stari Dinamov znanac, uostalom s tim su klubom u Maksimiru otvorili Europsku ligu 2018. godine, tadašnja momčad Nenada Bjelice slavila je s 4:1 i na kraju, tada još u starom sustavu ovog natjecanja (s četiri momčadi u skupini), kao pobjednik skupine dohvatila europsko proljeće nakon dugih 49 godina čekanja.

Poljud je putokaz

Sad svaka momčad ima osam utakmica i igranje u novoj kalendarskoj godini je zajamčeno jer se igra i u siječnju, ali vjerujemo da plavi imaju ambicije ući u nokaut fazu. Za to im je potreban dobar zalet već na startu. No, ovaj novi Dinamo prilična je nepoznanica na europskoj sceni, vidjeli smo u ovoj sezoni dobrih plavih dionica, ali i onih loših u kojima su im suparnici napravili dosta problema, imali prilike otežati im život i u susretima u kojima su plavi pobijedili. Pa ako su šanse stvarali Osijek, Vukovar, onda se može očekivati da će ih stvarati i Fenerbahçe, samo što je turska momčad kvalitetnija i te bi prilike vjerojatno iskoristila. Zbog toga plavi moraju biti koncentriraniji, odigrati barem na razini utakmice s Hajdukom, pametno i čvrsto i onda ubadati suparnika.

Ne znamo s kakvom će taktikom istrčati trener plavih Mario Kovačević, ali dojam je da će pokušati igrati slično kao u Splitu, s čvrstim srednjim blokom. Koliko god dosad gledali sve utakmice Dinama, teško je procijeniti kakva je stvarna snaga plavih, može li se taj potpuno novi Dinamo nositi ravnopravno i na europskoj sceni, koliko je novi široki kadar dorastao u takvim ispitima. Velik je to ispit i za trenera Kovačevića koji je doduše kao igrač iskusio nekoliko europskih utakmica, ali ovo je nešto drugo, njegov trenerski debi u Europi, u tome još nema iskustva.

Uvjereni smo da s pozitivnim i uspješnim izdanjem iz derbija u Splitu neće puno mijenjati ni u formaciji niti će u sastavu raditi bitnije promjene. Posljednja se linija zna i tu neće biti promjena. Miha Zajc startao je u Splitu, s Mišićem i Ljubičićem odlično je držao sredinu, pokazao da ima i odličan pas i očekujemo da Kovačević taj trio neće mijenjati. Uz to, Zajc ima i dodatni adut, upravo je iz Fenerbahçea pri kraju prijelaznog roka stigao u Maksimir i bolje od bilo koga poznaje današnjeg suparnika.

Plavima fali europsko iskustvo

Sigurno će u vrhu napada ponovno startati Dion Drena Beljo, no bit će zanimljivo vidjeti tko će biti na krilima. Ogroman posao protiv Hajduka odradio je na lijevoj strani Hoxha, a onda mu se ulaskom na desnom krilu priključio i Bakrar čudesnim pogotkom. Stoga nije nemoguće da Hoxha i Bakrar krenu od početka. Plavi u Hoxhi imaju zapravo jedino pravo lijevo krilo, Vidović i Stojković su samo 'krpali' tu poziciju, Hoxha je brži i okomitiji, iako doduše nema tehniku kao Vidović i Stojković.

Da, plavima se u konkurenciju vraća Stojković kojeg nije bilo u Splitu zbog crvenog kartona koji je zaradio protiv Gorice u tom iznenađujućem porazu. Desno krilo dosad je bila jača strana Dinama, no malo je popustio dvojac Valinčić – Lisica. I dok će Valinčić ostati na poziciji desnog beka, moguće da ovaj put u susret krene Bakrar koji je nakon hat-tricka u kupu poentirao i na Poljudu. Iako, ne znamo kako razmišlja Kovačević, možda Alžirca vidi kao džokera koji je i protiv Hajduka ušao s klupe i odigrao posljednjih pola sata.

Kovačević je već mnogo puta rekao da ima puno odličnih igrača, da ne mogu svi igrati, ali da će davati prilike svima, da će igrati oni koji su u najboljoj formi. Ako je o formi suditi po derbiju u Splitu, onda je jasno tko će igrati. Doduše, postoje i treninzi na kojima trener vidi svoje igrače i njihovu formu. No, tko god danas istrči morat će 'ginuti' da bi se došlo do dobrog rezultata protiv jakog i bogatog suparnika koji, doduše, ima i nekoliko ozlijeđenih, a važnih igrača, ali ima i ogroman kadar. Plavi samo tako mogu nadoknaditi jedan minus koji imaju, ne samo da trener Kovačević nije vodio momčad u natjecateljskoj europskoj utakmici, dosta njegovih igrača također nema iskustvo u takvim susretima.

Očekivani sastavi:

Dinamo:

Nevistić, Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda, Zajc, Mišić, Bakrar, Ljubičić, Hoxha, Beljo

Fenerbahče:

Talisca, Akturkoglu, Kahveci, Asensio, Fred, Yuksek, Oosterwolde, Soyuncu, Skriniar, Semedo, Ederson