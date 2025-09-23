Čovjek koji je pokrenuo Dinamovu senzaciju: Ova momčad će teško ponoviti našu 2018.

Prije dvije i pol godine Izet Hajrović zaključio je svoju igračku karijeru, s 32 godine odlučio je stati iako je mnogo igrača koji su igrali puno dulje. Nakon Grčke vratio se kući, u Švicarsku, mislio je tamo igrati još neko vrijeme, ali nije se 'poklopilo', više mu se nije išlo u inozemstvo i okrenuo se svojoj obitelji.



– Živimo u Zürichu, ali puno putujemo, sad kad više ne igram imam priliku puno putovati, supruga i ja često smo na putovanjima – javio nam se Izet Hajrović uz veliku ispriku što se odmah nije javio jer je bio u gužvi.