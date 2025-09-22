Ono što je radio Zvone Boban činilo se suludo, čudili smo se onome što nam je govorio

Nakon što je postao predsjednik Dinama po izboru članova kluba Zvonimir Boban je ustvrdio da će zacijelo napraviti određene greške, dodao da je neke možda već i napravio, dok je bio predsjednik Uprave. Bilo je nas dosta koji smo sumnjali u Bobanove najveće poteze, činilo se pomalo suludo raspustiti gotovo cijelu momčad, riješiti se najvećih zvijezda, takozvanih senatora, Ademija, Petkovića, Pjace, Ristovskog... igrača koji su vukli Dinamo proteklih godina. No, nakon što su plavi ostali bez oba domaća trofeja u prošloj sezoni, Boban je odlučio, jako hrabro, promijeniti krvnu sliku svlačionice Dinama.