FOTO Dragan Bjelogrlić u Pulu stigao sa suprugom koju zbog ljepote zovu srpskom Monicom Bellucci

Jedan od najutjecajnijih filmaša u regiji, Dragan Bjelogrlić, bio je zvijezda otvorenja Pulskog filmskog festivala. Poznati glumac, koji privatni život desetljećima uspješno čuva od medija, stigao je na pulski crveni tepih s ekipom filma „Svadba“, no glavnu pažnju izazvao je dolazak njegove supruge Maje.
Jedan od najutjecajnijih filmaša u regiji, Dragan Bjelogrlić, bio je zvijezda otvorenja Pulskog filmskog festivala. Poznati glumac, koji privatni život desetljećima uspješno čuva od medija, stigao je na pulski crveni tepih s ekipom filma „Svadba“, no glavnu pažnju izazvao je dolazak njegove supruge Maje.
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
U skladnom su braku više od tri desetljeća, a njihovo elegantno izdanje potvrdilo je status jednog od najintrigantnijih parova scene. Svaki njihov zajednički izlazak vijest je upravo zbog Majine odluke da živi samozatajno, daleko od reflektora.
U skladnom su braku više od tri desetljeća, a njihovo elegantno izdanje potvrdilo je status jednog od najintrigantnijih parova scene. Svaki njihov zajednički izlazak vijest je upravo zbog Majine odluke da živi samozatajno, daleko od reflektora.
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Njihova ljubavna priča započela je još 80-ih tijekom snimanja reklame za namještaj, a s ekrana se prelila u stvarni život. Vjenčali su se 1996. godine i imaju dvoje djece.
Njihova ljubavna priča započela je još 80-ih tijekom snimanja reklame za namještaj, a s ekrana se prelila u stvarni život. Vjenčali su se 1996. godine i imaju dvoje djece.
Foto: Antonio Ahel
Share
Podijeli
Maja je od tada glumčev najveći oslonac, a iako je mediji zbog tamne kose i profinjenog stila uspoređuju s Monicom Bellucci, ona nikada nije težila javnoj eksponiranosti, već je uvijek birala miran obiteljski život.
Maja je od tada glumčev najveći oslonac, a iako je mediji zbog tamne kose i profinjenog stila uspoređuju s Monicom Bellucci, ona nikada nije težila javnoj eksponiranosti, već je uvijek birala miran obiteljski život.
Foto: Amir Hamzagic/ATAImages
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Share
Podijeli
Foto: Marija Mladjen
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli
Foto: Sasa Miljevic
Share
Podijeli

Ne propustite

1/