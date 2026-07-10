FOTO Dragan Bjelogrlić u Pulu stigao sa suprugom koju zbog ljepote zovu srpskom Monicom Bellucci
Jedan od najutjecajnijih filmaša u regiji, Dragan Bjelogrlić, bio je zvijezda otvorenja Pulskog filmskog festivala. Poznati glumac, koji privatni život desetljećima uspješno čuva od medija, stigao je na pulski crveni tepih s ekipom filma „Svadba“, no glavnu pažnju izazvao je dolazak njegove supruge Maje.
U skladnom su braku više od tri desetljeća, a njihovo elegantno izdanje potvrdilo je status jednog od najintrigantnijih parova scene. Svaki njihov zajednički izlazak vijest je upravo zbog Majine odluke da živi samozatajno, daleko od reflektora.
Maja je od tada glumčev najveći oslonac, a iako je mediji zbog tamne kose i profinjenog stila uspoređuju s Monicom Bellucci, ona nikada nije težila javnoj eksponiranosti, već je uvijek birala miran obiteljski život.