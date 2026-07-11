Svi navalili prema obali: Na autocestama kilometarske kolone, HAK objavio gdje su najveći zastoji

Brojni građani i ovoga su vikenda krenuli prema obali, zbog čega je na glavnim cestovnim pravcima znatno povećana gustoća prometa. Vozačima se savjetuju strpljenje, prilagodba brzine uvjetima na cestama i praćenje aktualnih informacija prije polaska. Promet je pojačan na većini cesta prema moru, ali i prema unutrašnjosti, osobito na autocestama, izvijestio je HAK. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno, uz povremene zastoje, a kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na autocesti A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno, u kolonama u pokretu, uz povremene zastoje. Pojačan je promet i između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok, također u oba smjera, gdje se povremeno stvaraju kolone i zastoji. Kod naplatnih postaja Trakošćan na autocesti A2 Zagreb–Macelj, u smjeru Zagreba, kolona je duga oko tri kilometra. Na autocesti A3 Bregana–Lipovac od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila narasla je na oko tri kilometra. Na autocesti A7 Rupa–Križišće između čvorova Sveti Kuzam i Hreljin, u smjeru Križišća, na kolniku se nalazi predmet pa se vozi uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat, izvijestio je HAK.

Pojačan je promet i na Istarskom ipsilonu, gdje su povremeni zastoji na mostu Mirna, vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka. Na čvoru Učka u smjeru Rijeke kolona je duga oko tri kilometra. Na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona se proteže od čvora Šmrika, dok je u smjeru kopna kolona od Malinske. Zastoji su i na državnoj cesti DC1 u zoni radova između Gračaca i Knina, kod mjesta Otrić. Na Jadranskoj magistrali pojačan je promet, a povremeni zastoji bilježe se na prilazima turističkim središtima. Ranije je HAK izvijestio da je prema naplatnim postajama Lučko kolona iz smjera Buzina bila duga oko četiri kilometra, a iz smjera čvora Zagreb zapad oko dva kilometra. Kod naplatnih postaja Trakošćan kolona je i tada iznosila također oko tri kilometra, dok je od Lipovca prema graničnom prijelazu Bajakovo bila duga oko dva kilometra.

HAK je također ranije izvijestio o nekoliko prometnih nesreća koje su usporile promet. Prometna nesreća dogodila se između čvorova Bisko i Split, na 379. kilometru u smjeru Zagreba. Još jedna nesreća zabilježena je između čvorova Vodice i Skradin, na 305. kilometru u smjeru Dubrovnika. Prometna nesreća dogodila se i na autocesti A4 između čvorova Komin i Breznički Hum, na 65. kilometru u smjeru Goričana. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i zbog promjenjivih vremenskih uvjeta. Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, dok će se mjestimična kiša ujutro najprije pojaviti na zapadu zemlje i sjeveru Dalmacije, a zatim je moguća i u drugim krajevima. Lokalno se očekuju izraženiji pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom, osobito u drugom dijelu dana. Na krajnjem jugu zadržat će se pretežno sunčano i uglavnom suho vrijeme, a najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32 Celzijeva stupnja.