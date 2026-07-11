Trener Hajduka je pružio ruku pomirenja, Livaja sada mora pokazati da mu je klub iznad svega

Startala je nova europska sezona, prvi je od hrvatskih klubova krenuo Hajduk, i to uvjerljivom 2:0 pobjedom protiv Žiline u prvom susretu 1. pretkola Europske lige. Teško je donositi sudove o tome kakav je Hajduk jer Slovaci nisu momčad s kojom bi se hrvatski doprvak trebao uspoređivati. Žilina je klub koji još od završetka prošle sezone ne zna za pobjedu, u posljednjih sedam utakmica Slovaci su upisali tri remija, četiri poraza te nijednu pobjedu.

Navijačima Hajduka predstavila su se i četvorica pojačanja. Desni bek Acapandie odmah je upisao asistenciju, dao je odličnu dubinsku loptu Brajkoviću prije vodećeg pogotka, a do kraja utakmice vrlo je dobro zatvorio stranu. S iskustvom igranja u Francuskoj Ligue 1 Acapandie bi trebao biti pojačanje za Hajduk. Belgijski stoper Van Hoorenbeeck također nije razočarao u debiju. Imao je, doduše, slabiju komunikaciju i kretanje da bi pokrio Hranicu u 9. minuti, kada je Slovak imao sjajnu šansu za 1:0, no do kraja utakmice Van Hoorenbeeck je bio vrlo dobar.

Od trojice novih igrača koji su protiv Žiline dobili veću minutažu najviše je pokazao Dalisson. Vidi se da novi Hajdukov Brazilac zna igrati, nesebičan je, gradio je napade bijelih, a onda u 48. minuti lijevom nogom poslao loptu u lijevi kut s dvadesetak metara, za konačnih 2:0. Vidi se da zna igrati nogomet, odlično pronalazi međuprostore, brzo razmišlja, ima kvalitetnu i preciznu loptu. Nedostaje mu još fizičke spreme, ali popravi li to, mogao bi biti veliko pojačanje za Hajduk.

Navijačima Hajduka se protiv Žiline predstavio i Alberto Del Moral (25), no španjolski veznjak u vremenu koje je proveo na terenu nije dovoljno sudjelovao u igri da bi se o njemu moglo donositi ozbiljnije zaključke.

Unatoč činjenici da je Hajduk pobijedio 2:0 i da su gledatelji na Poljudu mogli vidjeti nove igrače na djelu, nakon utakmice sa Žilinom najviše se opet govorilo o sukobu trenera Gonzala Garcije i prve klupske zvijezde Livaje. Kapetan je u igru ušao tek u 86. minuti, a Poljudom se prolomio pljesak. Baš kao što su uoči početka utakmice, kad je službeni spiker pročitao ime Hajdukova trenera, Poljudom odjekivali zvižduci i negodovanje.

Većina navijača stala je na stranu kapetana, breme je to koje će Garcia morati nositi, a kritike i zvižduke može ušutkati samo pobjedama.

– Zvižduci? To je priča mog života. No ostat ću vjeran načinu na koji radim. Odnos s Markom? Koliko znam, imamo dobar odnos. Nikada mi nije rekao da ga loše tretiram. Moje odluke vezane su isključivo uz nogomet – jasan je bio Garcia.

Trener Hajduka već i prije utakmice sa Žilinom odustao je od nekih svojih principa, popustio je pritiscima i pružio ruku pomirenja Livaji. No pitanje je koliko će to pomirenje trajati, odnosno može li Španjolac izvući makimum iz kapetana. Naravno, puno će toga ovisiti i o Livaji, koji također mora pokazati da mu je Hajduk iznad svega, pa značilo to i da ne bude u prvom planu za neke utakmice. U svakom slučaju, ključ (ne)uspjeha ove sezone itekako će ovositi o odnosu Livaja – Garcia.