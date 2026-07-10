Prao sam auto sa Seanom Conneryjem, Peléov autogram čuvam i danas, a supruga je moj najveći dobitak u životu

U biologiji i modernoj psihologiji za ljude se često kaže da su audiovizualna bića jer najviše informacija primaju upravo preko osjetila vida i sluha. Upravo zato u novinarskoj profesiji važan alat sportskih komentatora je glas. Onaj Ede Pezzija, ikone hrvatskog sportskog novinarstva, postao je zvučna kulisa najvećih sportskih uspjeha Hrvatske i Dalmacije, a njegova karijera neraskidivo je vezana uz splitski sport, ponajprije Hajduk. Iako će Bili za Edu zauvijek biti prva ljubav, on je obilježio i zlatnu eru splitske košarke s kraja 80-ih i početka 90-ih godina prošlog stoljeća. Kroz gotovo šest desetljeća prijenosa legendarnih utakmica iz kultnih arena, putovanja svijetom i susreta s domaćim i stranim velikanima, u sjećanju radijskog reportera skupilo se pravo bogatstvo anegdota. Neke od dosad neispričanih priča, kako glasi naslov Pezzijeve posljednje knjige, prošli smo u najnovijem razgovoru.