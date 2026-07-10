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ODLAZI IZ HRVATSKE

Bogataši objavili: Zlatko Dalić će potpisati ugovor, dogovor je postignut

SP 2026 Philadelphia: Konferencija za medije na kojoj su prisustvovali Zlatko Dalić i Ivan Perišić
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Marko Pavić
10.07.2026.
u 14:46

"Nogometni savez UAE postigao je dogovor o potpisivanju ugovora s hrvatskim izbornikom i bivšim trenerom Al Aina Zlatkom Dalićem za vođenje seniorske reprezentacije UAE-a", navodi se u objavi.

Odlaskom Zlatka Dalića s mjesta hrvatskog izbornika završena je najuspješnija era u povijesti naše reprezentacije. Nakon gotovo devet godina na klupi reprezentacije, vodit će novu momčad. 

Kako smo već pisali, Dalić je još prije početka Svjetskog prvenstva bio na radaru reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata, gdje bi mogao nastaviti karijeru, a navodno mu nude pet milijuna eura godišnje.

A sada mediji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pišu da je praktički sve riješeno i da će Dalić uskoro postati njihov izbornik.

"Nogometni savez UAE postigao je dogovor o potpisivanju ugovora s hrvatskim izbornikom i bivšim trenerom Al Aina Zlatkom Dalićem za vođenje seniorske reprezentacije UAE-a", navodi se u objavi.

Da podsjetimo, Dalić je izborničku karijeru okončao kao daleko najuspješniji i najdugovječniji izbornik u povijesti Hrvatske, s kojom je osvojio srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2018. godine te brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2022. godine. Uz to, osvojio je srebrnu medalju u UEFA-inoj Ligi nacija 2023. godine, a uz SP 2026. izborio je i plasmane na EURO 2020. i EURO 2024. godine.

"Izbornička uloga zahtijeva puno teških odluka, ali ova mi je sigurno bila najteža. Uvijek sam govorio da nema veće časti od vođenja svoje reprezentacije i da ne mogu imati važniji, odgovorniji i ljepši posao od ovoga. Kada sam preuzeo reprezentaciju, vjerovao sam i u igračku kvalitetu i u sebe, ali nisam se usudio ni sanjati da ćemo ostvariti sve što smo ostvarili u ovih skoro devet godina. Ne mogu opisati koliko sam ponosan na svaku pobjedu, na plasmane na velika natjecanja, na tri medalje, na velike noći hrvatskog nogometa poput one kada smo pobjeđivali Englesku ili Brazil na svjetskim prvenstvima, ali najviše na zajedništvo koje smo postigli unutar ekipe i s hrvatskim narodom, a kojima smo posebno svjedočili na onim nezaboravnim dočecima nakon osvojenih svjetskih medalja", poručio je Dalić prilikom oproštaja.

 
Ključne riječi
Ujedinjeni Arapski Emirati Zlatko Dalić

Komentara 15

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Avatar KALIMERO
KALIMERO
15:28 10.07.2026.

Sretno legendo! Ove neke, neka zavist,mržnja i ljubomora razara

CS
csesce1
15:07 10.07.2026.

Leftardima nije valjao dok drugi mu 5 milja godišnje daje. Ne valja njima ni Luka ni svatko tko vrijedi. Bitno da onog svog neznalicu JugoSlavena bez rezultata uvale. Rezultati im kao i njihovi nebitni, što lošiji njima bolje

BL
Bloomberg
16:02 10.07.2026.

Ahh ZD ide gdje je veći novac. Ako ga nasljedi SB to će tek biti drama jer nema intelektualni kapacitet ni za osnovne stvari.

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