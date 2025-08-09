Dinamo remizirao s Manchester Unitedom i prošao u finale

Juniori Dinama izborili su prolaz u finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak koji se održava u Zagrebu, a nakon što su osvojili prvo mjesto u svojoj skupini.

Nakon dvije pobjede, 1-0 protiv Juventusa i 3-2 protiv bečkog Rapida, u zadnjem ogledu skupine A Dinamo je odigrao 2-2 protiv vršnjaka iz Manchester Uniteda što mu je bilo dovoljno za ostanak na prvom mjestu.

Dinamo je vodio 2-0 protiv Manchester Uniteda nakon golova Karla Zulfića u 13. i Mislava Ćutuka u 40. minuti. U 56. je Ibragimov pogodio s bijele točke za 1-2, dok je konačnih 2-2 postavio Thwaites u 58. minuti.

U finalu će Dinamo igrati protiv Bologne, pobjednika skupine B. Finale se igra u nedjelju s početkom u 11.30 sati.