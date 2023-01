Dinamo prodaje još jednog dragulja? Stigla ponuda od 20 milijuna eura, plavi će ga teško zadržati

Dinamov trener Ante Čačić u Rovinju uigrava momčad, a uskoro bi službeno trebao postati sportski direktor plavih pa mora razmišljati i o tome dijelu posla. A posla bi moglo biti još i više jer se prijelazni rok tek zahuktava. Naravno da za Dinamove igrače ima puno zainteresiranih, ali još ne i konkretnih ponuda kao za Mislava Oršića koji je prešao u Southampton.

To se ne odbija

Nije novost da su najčešće spominjani reprezentativci Dominik Livaković (selilo ga se u brojne europske klubove, ali i dalje je igrač hrvatskog prvaka), Bruno Petković i Josip Šutalo. Upravo je posljednji već bio blizu jednog transfera, barem po raznim hrvatskim i europskim medijima. Naime, ljetos je Šutalo bio blizu odlaska u Leipzig. Nagađalo se da će ove zime biti zamjena za Joška Gvardiola. Tako je u prošlom prijelaznom roku počela priča da će Šutalo, po istom receptu kao i Gvardiol, potpisati za Leipzig. Dakle, trebao je postati igrač RB Leipziga, ali i ostati na posudbi u Dinamu, koji bi dobio lijep novac za taj prelazak, a dobivao bi i bonuse za Šutalove nastupe kao što ih je dobivao za Gvardiola (70.000 eura za svaki HNL nastup i 100.000 eura za svaki europski nastup u kojem odigra bar 45 minuta).

Na kraju je ta priča o Jošku Šutalu i Leipzigu propala ili se pokazala netočnom. No, sad je počela nova, ponovno ogrnuta velikim iznosom eura. Francuski mediji tvrde da Monaco želi Šutala i da je spreman za njega izdvojiti 20 milijuna eura. Tu priču potkrepljuju time da je monački klub Chelseaju za 38 milijuna eura prodao braniča Benoita Badiashilea, a u 22-godišnjem Josipu Šutalu vide pravu zamjenu, k tome i mladog igrača na kojem će moći i zaraditi.

Takvu ponudu Dinamo ne može odbiti, riječ je o golemom novcu kojim bi se i dalje moglo jamčiti dugoročno funkcioniranje kluba, držanje visoke europske razine, koja onda donosi novu zaradu, pa promovira nove igrače koji će se ponovno prodati i tako ukrug u kojem već godinama Dinamo odlično funkcionira.

Morat će kupovati

Igranje na Svjetskom prvenstvu svakako je dodatno probudilo zanimanje klubova za Josipa Šutala, iako je, kako smo rekli, postojalo i prije SP-a, no odličan nastup za Hrvatsku u utakmici za treće mjesto s Marokom samo je povećao ugled mladog stopera. I ako se i ne ostvare najave o odlasku u Monaco, bit će sigurno novih bogatih udvarača i teško će se Josip Šutalo zadržati u maksimirskom klubu.

Naravno da bi odlaskom Josipa Šutala Dinamo izgubio na kvaliteti, možda bi morao potražiti i nekog novog stopera na tržištu. Već je iz Maksimira u Rijeku otišao stoper Emir Dilaver, ugovor na ljeto istječe Kevinu Theophileu-Catherineu, za godinu i pol i Rasmusu Lauritsenu, no on i Theophile se kod Čačića baš i nisu naigrali. Lauritsen je u 14 nastupa igrao 932 minute, Theophile u šest nastupa 465 minuta, dok je Šutalo u 16 nastupa igrao 1257 minuta. Plavi u sastavu imaju i Dinu Perića koji je imao najveću minutažu među stoperima (20 nastupa, 1724 minute). Tu je i Boško Šutalo kojeg su plavi doveli ljetos iz Atalante za četiri milijuna eura, ali je odigrao samo osam utakmica prije nego što je u Šibeniku slomio gležanj. On se postupno vraća na teren i još neko vrijeme sigurno neće u pravu vatru. Čačić je u Rovinj poveo i mladog Jakova Gurlicu (18), a u juniorima ima i odličnog Morena Živkovića. No, za europske ispite na ljeto možda će morati potrošiti i nešto novca.