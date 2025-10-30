Određeni sudci za 12. kolo: Evo tko će voditi derbi Dinama i Rijeke

HNS je odredio sudce za 12. kolo domaćeg prvenstva. Kolo koje će završiti prvu trećinu HNL-a u subotu će u 16 sati derbijem kola otvoriti Dinamo i Rijeka na Maksimiru. Sudac u toj utakmici bit će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Janić iz Iloka. Četvrti sudac bit će Filip Cindrić, a u VAR sobi će sjediti Tihomir Pejin i Kruno Šarić.

Druga subotnja utakmica je ona između Istre 1961 i Vukovara u Puli, a glavni sudac na tom susretu bit će Zdenko Lovrić. Ta utakmica počinje u 18:45.

Vodeća momčad prvenstva Hajduk otvorit će nedjeljni program kola gostovanjem u Koprivnici kod Slaven Belupa od 16 sati. Farmaceutima i Bijelima pravdu će dijeliti Ante Čulina iz Zagreba, a pomagat će mu Dario Kolarević i Marko Malča. Četvrti sudac bit će Oliver Romić, a u VAR sobi situaciju na terenu motrit će Mario Zebec i Anto Marić.

Željko Sopić debitirat će na klupi Osijeka u nedjelju od 18:15 kada njegova nova momčad dočekuje Varaždin, a sudit će im Patrik Kolarić. Kolo će u ponedjeljak od 18 sati zaključiti Gorica i Lokomotiva, a tu utakmicu sudit će Ante Terzić.