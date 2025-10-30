Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 171
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
HNL

Određeni sudci za 12. kolo: Evo tko će voditi derbi Dinama i Rijeke

Igor Pajač
Igor Kralj/PIXSELL
VL
Autor
Karlo Koret
30.10.2025.
u 15:17

Vodeća momčad prvenstva Hajduk otvorit će nedjeljni program kola gostovanjem u Koprivnici kod Slaven Belupa od 16 sati

HNS je odredio sudce za 12. kolo domaćeg prvenstva. Kolo koje će završiti prvu trećinu HNL-a u subotu će u 16 sati derbijem kola otvoriti Dinamo i Rijeka na Maksimiru. Sudac u toj utakmici bit će Igor Pajač iz Svetog Ivana Zeline, a pomoćnici će mu biti Bojan Zobenica iz Velike Gorice i Ivan Janić iz Iloka. Četvrti sudac bit će Filip Cindrić, a u VAR sobi će sjediti Tihomir Pejin i Kruno Šarić.

Druga subotnja utakmica je ona između Istre 1961 i Vukovara u Puli, a glavni sudac na tom susretu bit će Zdenko Lovrić. Ta utakmica počinje u 18:45.

LeBron James uključen u skandal s klađenjem koji trese NBA

Vodeća momčad prvenstva Hajduk otvorit će nedjeljni program kola gostovanjem u Koprivnici kod Slaven Belupa od 16 sati. Farmaceutima i Bijelima pravdu će dijeliti Ante Čulina iz Zagreba, a pomagat će mu Dario Kolarević i Marko Malča. Četvrti sudac bit će Oliver Romić, a u VAR sobi situaciju na terenu motrit će Mario Zebec i Anto Marić.

VEZANI ČLANCI: 

Željko Sopić debitirat će na klupi Osijeka u nedjelju od 18:15 kada njegova nova momčad dočekuje Varaždin, a sudit će im Patrik Kolarić. Kolo će u ponedjeljak od 18 sati zaključiti Gorica i Lokomotiva, a tu utakmicu sudit će Ante Terzić.

Ključne riječi
HNK Rijeka Dinamo sudci HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja