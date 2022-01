Dinamo nije zainteresiran za ponude Engleza: Oršić je potreban u utrci za prvenstvo

Engleski prvoligaš Burnley ozbiljno je zagrizao za Mislava Oršića, mediji bliski tom klubu vjeruju da je taj transfer blizu realizacije i u Oršiću vide igrača koji bi im pomogao u željenom zadržavanju u prvoligaškom društvu. Iz samog vrha tog kluba razgovarali su s Oršićem, poslali su i prilično jaku ponudu u Maksimir, no čini se da u tom gradu s malo više od 70.000 stanovnika koji se nalazi sjeverno od Manchestera ipak ne moraju hladiti šampanjac.

Ne zanima ih ni jača ponuda

Naime, u Dinamu nisu zagrizli za tu ponudu, koja bi bila oko deset milijuna eura što nije malo za igrača koji će uskoro imati 30 godina. No nije to iznos koji je oduševio maksimirsku blagajnu, još se manje čelnicima plavih sviđa što bi to engleski klub plaćao u što više rata. U Dinamu su procijenili da nije trenutak za prodaju jer je Oršić izuzetno važan za plavu momčad, za klub. K tome, plavi se bore za naslov prvaka, nisu u situaciji kao prijašnjih godina kad su na zimsku stanku otišli s bogatom bodovnom prednošću i znaju da ih od nedjelje čeka borba s Rijekom, Osijekom i Hajdukom za naslov prvaka, koji je apsolutni prioritet Dinamu.

Dakle, u ovom trenutku ništa neće biti od prodaje Oršića u Burnley, u Maksimiru nas uvjeravaju da i čak kad bi Englezi poslali puno jaču ponudu ne bi pristali na prodaju. Istina je da je u prijelaznom roku, dok god on traje, sve moguće, svakakvi preokreti. U Engleskoj, u kojoj je sad aktualno pitanje vezano za Oršića, taj je rok 31. siječnja u ponoć, dakle nije ostalo puno vremena, a i Dinamu očito nisu zainteresirani za posao s klubom koji se bori za ostanak.

Trener Željko Kopić tako će, prema svemu sudeći, Oršića i dalje imati na raspolaganju, jer on je važan igrač od kojeg se uvijek puno očekuje i koji puno daje, a plavi već u nedjelju imaju važnu utakmicu s Rijekom, no nisu se odrekli ni ambicija u Europskoj ligi, u kojoj se sudaraju s jakom Rakitićevom Sevillom.

Kopiću će s Oršićem sigurno biti lakše slagati momčad, s njim je i dosad uigravao plave za nastavak sezone. Istina je da ima na raspolaganju i brojna druga rješenja. Oršića je preselio u špicu, gdje je igrao zajedno s Petkovićem ili Jurićem, a kad bi Oršić i otišao, i dalje za dva mjesta u špici ima Petkovića i Jurića, no ne smije se zaboraviti ni Andrića, koji se u posljednje vrijeme nazabijao golova i pokazao da na njega treba ozbiljno računati.

Seljenjem Oršića u napad i dovođenjem Bočkaja lijeva je strana u sustavu 3-4-1-2 pokrivena. Kad i igraju nekadašnjem sustavu s klasičnim krilom, što je bio Oršić, za tu poziciju imaju i Špikića i Menala. Špikić je svoje najbolje partije u Gorici pružao kad nije bilo Lovrića i kad je igrao na toj lijevoj strani. Ta pozicija odgovara i Menalu, a obojica su glavni kandidati za desnu stranu u Kopićevu sustavu, pogotovu kad se bude igralo protiv suparnika koje će se stalno napadati.

U težim, tvrđim susretima na toj desnoj strani može se očekivati Ristovskog. No ostankom Oršića, koji je sve očitiji, Kopić ima slatke brige. Dinamo tako i ne mora tražiti nekakva pojačanja u tom ofenzivnom dijelu svoje momčadi, a igrača Oršićevih kvaliteta bilo bi doista teško pronaći, pa bi ga trebalo i uigrati, morao bi se prilagoditi novoj sredini, novim suigračima, možda i novom načinu igre, a za to baš i nema vremena jer prvenstvo je pred vratima.

Navijači plavih bit će sretni

– Prijelazni rok još traje i, dok je tako, Dinamo će biti aktivan, naravno da pratimo igrače – kazao nam je trener plavih Željko Kopić.

S obzirom na to da plavi nisu zainteresirani za ponudu Burnleya, nije im sila nekoga dovesti, mogu reagirati ako se na tržištu pojavi netko zanimljiv i dostupan, igrač koji ima kvalitetu za Dinamo, a onda će imati i vremena za sve prilagodbe tijekom ove polusezone.

Nezanimanjem za desetak milijuna eura za Oršića Dinamo je pokazao snagu, jer malo bi tko odbio takvu ponudu. Nadamo se da Oršić nije previše zagrizao za odlazak u engleskog “davljenika” i da neće biti nezadovoljan ostankom u Maksimiru. A njegovim ostankom svakako su zadovoljni navijači plavih.