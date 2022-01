FOTO Boysi pokrenuli akciju za Oršićev ostanak: Osvanuo transparent pred njegovom kućom

Noć je prekrasna, na nebu zvijezde sijaju, osmjesi tvoji prijaju svakom od nas, pjeva Daleka obala u svome hitu, a emotivne stihove iskoristili su i Bad Blue Boysi da poruče svome miljeniku Mislavu Oršiću što misle o njegovom mogućem odlasku u Burnley.

Pred njegovom kućom u Stenjevcu pojavio se transparent na kojemu stoji:

"Nemoj ići od nas, okolo svuda je tama! Orša, ostani!"

Poruka je to koja odgovara na medijske napise, osobito one engleskih medija, koji govore da Mislava samo potpis dijeli od ugovora s premierligaškim klubom. Momčad s Otoka navodno nudi 8 i pol milijuna eura, ali pitanje je želi li Mislav ići u momčad koja se bori za ostanak u ligi.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL 23.01.2022., Zagreb - Stadion u Maksimiru, prijateljska utakmica, GNK Dinamo - SK Sturm Graz. Mislav Orsic Photo: Goran Stanzl/PIXSELL

Burnley je zadnji u elitnom razredu otočkog nogometa pa nije niti čudno da što prije žele završiti transfer koji bi im donio igrača koji može biti njihov spasitelj ove sezone. Oršića se ranije povezivalo i s Arsenalom, ali i nekim talijanskim klubovima, no zagrebački je klub do sada sve redom odbijao. Pred početak priprema, Željko Kopić je najavio: generalni stav kluba je da se naši igrači ne prodaju, osobito nositelji igre. Burnley nije na zavidnoj poziciji u Premiershipu. Posljednji su, četiri boda ga dijele od područja sigurnosti, a Oršić bi im zasigurno bio pojačanje koje trebaju, no Orša je i karika koja je Dinamo često vodila do erupcije oduševljenja svojim golovima i potezima u ključnim susretima.



Je li ova poruka stigla prekasno, ostaje vidjeti. Za radost Dinamovih navijača i sigurniji put do obrane titule, nadamo se da nije.