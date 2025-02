Dinamo je u problemu. Nema ključnog igrača, a na novi kiks na Maksimiru sad ne smiju ni pomisliti

Fabio Cannavaro doveden je u Dinamo da bi plave vratio na tron naše lige. I kad je došao rekao da želi što prije smanjiti bodovni zaostatak koji je tada iznosio sedam bodova u odnosu na Rijeku i Hajduk. A to znači da treba u seriji upisivati pobjede i čekati pokoji kiks suparnika. U petak je i sam Cannavaro uz smiješak rekao da mu je žao što nisu prošli dalje u Ligi prvaka iako su pobijedili Milan i skupili lijepih 11 bodova, ali da cilj plavih nije bilo osvajanje Lige prvaka već osvajanje naslova prvaka Hrvatske. Prvu zadaću u HNL-u plavi su uspješno odradili iako je bilo bojazni jer je utakmica s Istrom došla između dva teška europska ispita s Arsenalom i Milanom. No, plavi su pobijedili uz slabije prvo i znatno bolje drugo poluvrijeme, upisali su važna tri boda.

Cannavaro sad još jednom ima zadatak 'spustiti' momčad iz Lige prvaka na domaće travnjake, a to nije uvijek lako. Uostalom, plavi u šest utakmica u domaćoj ligi nisu pobijedili kad se igralo nakon tih europskih ispita. Nakon današnje utakmice s Osijekom, takvih problema više neće imati, moći će se potpuno fokusirati na domaća natjecanja, na Kup i nadasve prvenstvo, koje je odavno označeno kao osnovni cilj.

Osijek sigurno nije lagani ispit, plavi se ne smiju zavaravati lošim otvaranjem Osijeka u prvom kolu nastavka prvenstva kada je na svom stadionu odigrao 2:2 sa Šibenikom. Osječani tada nisu izgledali baš dobro, Šibenik je odnio kući važan bod, a zadao brige njihovu treneru Coppitelliju koji je uoči današnjeg susreta ipak ponudio optimizam.

– Prvi sam rekao da protiv Šibenika nismo dobro izgledali, no uvijek ću zaštititi svoje igrače. Jasno je da uvijek može bolje, uostalom naporno radimo da se stalno poboljšavamo. No, ne moramo uvijek nakon neke lošije predstave preispitivati svoj cjelokupan rad. Mi smo u posljednja četiri mjeseca drugi po uspješnosti u HNL-u – rekao je trener Osijeka te nastavio o Dinamu:

– Vidi se da je Cannavaro donio određene taktičke promjene u odnosu na Bjelicu. Dinamo ima jako puno igrača koje može rotirati s velikom individualnom kvalitetom. Recept će nam biti isti onaj koji smo primjenjivali u drugom dijelu prvenstva, a to je intenzitet u našoj igri i osobna priprema svakog igrača za sve što bi se moglo dogoditi na terenu tijekom utakmice. Krucijalno će biti pokazati se čvrstim u duelima i na maksimalan način iskoristiti neke naše prednosti u tom ritmu koji mora biti na gornjoj granici svakog pojedinca. Moramo ući hrabro jer je Dinamo pobjedom nad Milanom dobio potrebno samopouzdanje i to će ih podići, sada će svu svoju energiju usmjeriti na HNL.

Cannavaro je rekao da je pomno analizirao Osječane i da mu je jasna Coppitellijeva filozofija. Vjerujemo da je pogledao i posljednje utakmice Dinama u Osijeku, koje su plavi dobivali u debeloj sudačkoj nadoknadi, a sigurno je vidio i maksimirski poraz iz listopada kada su plavi posrnuli s 2:4 i zna da mora biti oprezan kako bi se uspješno vratio s obale Drave.

Za ovaj susret, za razliku od onog protiv Milana, pa i Istre, ima širi kadar igrača, mogao bi debitirati Galešić koji u Ligi prvaka nije imao pravo nastupa jer je tek u zimi došao iz Rijeke u Maksimir, protiv Istre je pak odrađivao žute kartone. U kadar mu ulazi još dosta igrača koji nisu bili prijavljeni za Ligu prvaka. Za očekivati je da bi znatniju minutažu mogao dobiti Wilfried Kanga koji je protiv Istre ušao umjesto Kulenovića u 72. minuti.

Sigurno je da neće imati Darija Špikića koji je i služeno otišao iz Dinama, za koji je odigrao 146 utakmica, preselio je u Solun, do kraja sezone bit će na posudbi u Arisu, a grčki klub može ga onda i otkupiti. Na posudbu je otišao i Bernauer. Moguće je da ode i Mauro Perković za kojeg postoji zanimanje, a čini se da plavi nisu odustali od lijevog beka Celtica Grega Taylora. Njemu na ljeto ističe ugovor, navodno su mu plavi poslali ponudu, a nije nemoguće da dođe još do sredine veljače, do kada traje prijelazni rok u HNL-u.

Cannavaro još mora odlučiti koga će postaviti među vratnice na Opus Areni. Naime, Ivan Nevistić je u onom sudaru s napadačem Milana, kada je dosuđen, pa poništen jedanaesterac, ozlijedio koljeno, ima posjekotinu. Za očekivati je da će na vrata ponovno iskusni Danijel Zagorac, koji je u ovoj sezoni branio u 13 utakmica dok je Nevistić imao problema s leđima. Cannavaro ima i Ivana Filipovića koji još nije debitirao za plave, a ima i Nikolu Čavlinu koji je ovu sezonu počeo u Osijeku, ali nije branio dobro. Poslije je dao i neke nespretne izjave, završio na klupi pa prekinuo posudbu.