Cannavaro zna zašto je utakmica u Osijeku jako opasna. Dobio je jasne upute od uprave Dinama

Dinamo je upisao veliku pobjedu nad Milanom, sigurno je momčad jako obradovala svog trenera Fabia Cannavara u tom srazu protiv njemu uvijek velikog suparnika, podignula mu ugled i u Italiji iako oni prate hrvatsku ligu, bez obzira na Cannavara i Gattusa, kao što mi pratimo prvenstvo Malezije, Južne Koreje ili nekih nama nogometno egzotičnih zemalja. Tih 2:1 protiv crveno-crnih jako je veliki rezultat i za Dinamo, ne trebaju plavi biti tužni zato što čak ni 11 bodova nije bilo dovoljno za prolazak u nokaut-fazu, vjerujte da im to nitko nikad neće zamjeriti.

No, Fabio Cannavaro je očito čovjek koji stoji čvrsto na zemlji, koji ni odmah nakon te velike pobjede nije poletio, očito je dobio dobre upute od kluba da mu je primarni zadatak ovojiti naslov prvaka Hrvatske. I zato se još u večeri slavlja okrenuo nedjelji i Osijeku.

- Nama je nedjelja u Osijeku sad nova Liga prvaka – ustvrdio je Cannavaro, odveo momčad na spavanje u klupski hotel, zajednički doručak i analizu i krenuo s pripremom za Osijek.

U ovom trenutku to je doista važna utakmica za Dinamo kao i utakmica Lige prvaka, pobjeda na Opus areni otvorila bi još više u borbi za naslov prvaka dok bi svaki izgubljeni bod bio ozbiljan korak unazad. Dinamov je trener brzo naučio od čega Dinamo živi, živi od HNL-a, naslova prvaka i ponovnog igranja u Ligi prvaka i s pravom je jako fokusiran na taj susret koji je i jako opasan jer to se mora dobiti, a to onda nije lako. To prije jer Dinamo nakon europskih utakmica nije u HNL-u izgledao dobro, sigurno je to proučio i Cannavaro i zato je tako oprezan.

Vjerujemo da će u nedjelju biti i svježih snaga u Cannavarovom izboru jer dosta su se dečki potrošili protiv Milana, a za njega je dobro što i ima iz čega izabrati, jer sad mogu igrati Galešić, Franjić, Kanga, Kačavenda, Perković, Moharrami. Sad je na Cannavaru da sve to dobro posloži, da vidimo taj njegov Dinamo pripremljen za našu ligu. Objektivno, kadar Dinama je daleko iznad svih ostalih, ali bio je i dosad, bez obzira na to što je bilo puno ozljeda ključnih igrača, pa je bilo previše posrtanja i gubitka bodova što je plave dovelo do toga da imaju veliki bodovni zaostatak. No, kad plave vidite protiv Milana, onda se mora vjerovati da će sad, kad više nema opterećenja Europom, plavi marširati našom ligom, bez obzira na to što bude radila konkurencija.