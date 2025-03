Dinamo je pred najvećom smjenom u 21. stoljeću? Na Maksimiru slijede krucijalni trenuci

U kontekstu vremena postoje tri načina gledanja na funkcioniranje nogometnog kluba. Prvi je onaj kratkoročni, iz utakmice u utakmicu, u kojem najviše djeluju stručni stožer i igrači. Njihov je posao biti maksimalno fokusiran na idući izazov te pri tome ne gledati previše na ono što dolazi nakon toga. Nisu to samo floskule koje treneri i igrači daju u izjavama, njihov se posao svodi na maksimalnu kratkoročnost. Onda postoje ona druga dva načina gledanja. Jedan je djelomično dugoročan, a on se odnosi najčešće na idući prijelazni rok i u domeni je šefa sportskog sektora, dakle sportskog direktora. Potom dolazi onaj potpuno dugoročan način gledanja, a za taj je ključna klupska Uprava. Taj način gledanja temelji se na dugogodišnjoj strategiji i nadilazi gledanje na naslov prvaka u trenutačnoj sezoni ili trenutačnu kadrovsku krvnu sliku.

Specifičnost kod Dinama je što će ovaj djelomično dugoročni i potpuno dugoročni način gledanja za prijelazni rok ovog ljeta imati svojevrstan zajednički nazivnik. Analiza promjena koje će se dogoditi u kadru govori nam da će Dinamo proći najintenzivniju smjenu generacija u posljednjih deset, možda čak i dvadeset godina. Riječ je o potpunoj rekonstrukciji. Stoga će djelovanje u ljetnom prijelaznom roku sigurno imati utjecaj i na dugoročnu klupsku strategiju.

Već više od pet godina (ovisi kako kod koga) igrači poput Brune Petkovića, Kevina Theophilea-Catherina, Arijana Ademija i Stefana Ristovskog u većoj ili manjoj mjeri nosili su Dinamovu momčad, bili su njezin identitet. Vrlo je izgledna situacija u kojoj će Dinamo tijekom nadolazećeg ljetnog prijelaznog roka ostati bez sve četvorice navedenih igrača. Petkovićev menadžer Ivan Cvjetković prije nekoliko je dana decidirano istaknuo da se planira i radi na Bruninu odlasku iz Dinama, 35-godišnjem Theophileu i 33-godišnjem Ristovskom, koji izlaze iz igračkog zenita i istječu im ugovori ovog ljeta, a iz svojeg zenita već odavno je izišao "vojnik kluba" Arijan Ademi, također 33-godišnjak, te se može očekivati da će i njegov period u Dinamu završiti, ili da će pak uzeti potpuno sporadičnu rolu u momčadi iduće sezone.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Već su to samo po sebi goleme kadrovske promjene jer se Dinamo na sve te igrače naviknuo. No to nije sve. Petar Sučić već je "otišao" u Inter, a prema svim naznakama, ovo je to ljeto u kojem će biti prodan i Dinamov dragulj Martin Baturina, koji se u protekle dvije godine prometnuo u kreativnog nositelja napadačke igre. Ne samo da se na tu temu javno "izlanuo" njegov brat Roko, nego situacija ima i logike. Martinu su 22 godine i Dinamu ne bi bilo pametno čekati ljeto u kojem će biti 23-godišnjak jer bi, u očima velikih europskih klubova, prestao biti dovoljno mlad igrač i cijena bi automatski padala. To je već šest igrača koji su ili prvotimci ili, u najgoru ruku, igrači u bliskoj rotaciji, a kad tome dodamo rotacijske igrače poput Bartola Franjića i Marka Roga, kojima istječu posudbe, te zaboravljenog desnog beka Sadegha Moharramija, kojem istječe ugovor, dolazimo do znatno pliće širine kadra, ne samo s igračima iz prvog plana nego i s igračima iz drugog i trećeg plana koji su, ako ništa drugo, pridonosili dubini kadra i uskakali kad je zatrebalo.

To je čak jedanaest igrača za koje je prilično izgledno da iduće sezone neće biti u kadru Dinama. Doduše, poznato je i jedno ime što se tiče ulaznih transfera, ono Roberta Mudražije, budući da su stigle potvrde i iz njegova trenutačnog kluba, Lokomotive. Što se ostalih potencijalnih ulaznih transfera tiče, tu će uloga sportskog direktora biti ključna ne samo za trenera i momčad nego i za tu spomenutu dugoročnu sliku kluba. Sa svim ovim spomenutim promjenama Dinamov prvi sastav sljedeće će sezone izgledati otprilike ovako: Nevistić – Mikić, Galešić, Torrente, Pierre-Gabriel – Mišić, Belcar – Stojković, Mudražija, Pjaca – Kanga.

Prema tom sastavu nekoliko pozicija bode u oči; nepostojeći lijevi bek, potrebno jačanje u veznom redu te pozicija napadača. Ako Sandro Kulenović nastavi biti drugi izbor pored Wilfrieda Kange, teško je vjerovati da će htjeti ostati grijati klupu, a onda treba dovesti pouzdanog napadača. Treba li Dinamo lijevog beka tražiti negdje drugdje ili uzeti nekog iz domaće škole poput Nike Šepića? Isto vrijedi i za partnera Josipu Mišiću (koji u sebi ima još barem jednu sezonu na svojoj razini). Hoće li to biti Branko Pavić ili će se posegnuti za nekim na tržištu? Mogu li u ofenzivnom dijelu nešto donijeti momci poput Lea Rimca, Mislava Ćutuka, Svena Šunte ili Patrika Horvata, a u defenzivnom momci poput Leona Jakirovića i Marka Zebića? Sve će to biti krucijalna pitanja za novog sportskog direktora i mogla bi drastično utjecati na krvnu sliku Dinama u idućih nekoliko godina, ali tog sportskog direktora još uvijek – nema. Kad ga bude, automatski će, isključivo zbog okolnosti ljetnog prijelaznog roka, postati jedna od najvažnijih figura u recentnoj povijesti kluba.

Dinamo - potencijalni sastav za sezonu 2025/26: Nevistić - Mikić, Galešić, Torrente, Pierre-Gabriel - Mišić, Belcar - Stojković, Mudražija, Pjaca - Kanga

Klupa: Čavlina, Jakirović, Zebić, Šepić, Pavić, Kačavenda, Cordoba, Hoxha, Mbuku, Ćutuk