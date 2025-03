Poznati kandidati za sportskog direktora Dinama, ali i zamjena za Petkovića! Zaokret u politici

Sedam je kandidata za novog sportskog direktora Dinama, samo jedan od njih je Hrvat, a odabrano ime znat će se do kraja mjeseca. Novi sportski direktor dobit će u startu jasne upute o zaokretanju sadašnjeg smjera, umjesto stranaca naglasak će biti na dovođenju domaćih igrača. Dinamo će kroz koju godinu imati i novi, supermoderni kamp s pet terena, važe se između dvije lokacije, a jedna će uskoro biti odabrana.

Fabio Cannavaro sigurno ostaje na klupi do kraja sezone, a nakon toga će mu suditi ostvareni rezultat u HNL-u. Robert Mudražija bit će prvo pojačanje u ljetnom prijelaznom roku, a ode li Bruno Petković, prvi pick je Ramon Mierez, dugogodišnji bivši igrač Osijeka. Dinamova financijska situacija u klubu vrlo je dobra. Iako je aktualna vlast zatekla minus od 19 milijuna eura (potraživanja i krediti), sadašnje stanje je na pozitivnoj nuli. Radovi na stadionu u Kranjčevićevoj počet će već za mjesec-dva, a u Dinamu su sigurni da će i maksimirski stadion biti izgrađen u najavljenom roku, do kraja 2029. godine.

Sve ove stvari saznali smo na jučerašnjem druženju novinara s predsjednikom Uprave Dinama Zvonimirom Manenicom, predsjednikom kluba Velimirom Zajecom te ostalim članovima Izvršnog odbora kluba. Povod druženja je bila godišnjica njihova dolaska u klub, a u petosatnom razgovoru shvatili smo koliko ti ljudi, iako većinom volonteri, žive za klub i koliko predano rade u posljednjih godinu dana otkad su pobijedili na demokratskim izborima. Shvatili smo i da ljudi iz Dinama nemaju problema s priznavanjem pogrešaka koje su učinili, pogotovo na planu sportske politike, a itekako su i svjesni da im javnost najviše sudi kroz rezultat u HNL-u, a manje kroz sve dobro što su učinili po pitanju financija, stadiona, marketinga, članstva, navijača....

No, krenimo redom, od najaktualnije teme sportskog direktora. U Dinamo je stiglo nekoliko desetaka ozbiljnih prijava, a na kraju je lista sužena na sedam potencijalnih kandidata.

- Imali bismo i više domaćih, ali nažalost deficit je takvog kadra u Hrvatskoj - rekli su nam Manenica, Zajec i dečki iz Izvršnog odbora, pa nastavili:

- Koga god izaberemo, jasno ćemo mu prezentirati novi smjer, a to je da dovodimo više domaćih igrača, s kojima će se domaća publika lakše poistovjetiti.

Prvo takvo pojačanje bit će Robert Mudražija, a transfer tog velikog dinamovca iz Lokomotive već je dogovoren. Menadžer Brune Petkovića, Ivan Cvjetković, otkrio je pak nedavno u jednom podcastu da bi njegov pulen ljetos mogao napustiti Maksimir, potvrdili su nam tu mogućnost i ljudi iz kluba, a dogodi li se to, primaran zadatak bit će transfer Ramona Miereza, bivšeg napadač Osijeka kojeg bi u Maksimiru željeli vidjeti brojni navijači Dinama. Sjajno je to što njemu vrijeme za prilagodbu, zbog dugogodišnjeg igranja u HNL-u, ne bi bilo potrebno. Velimir Zajec imao je potrebu još nešto reći:

- U nekim stvarima smo svi griješili, griješio je i smijenjeni sportski direktor Marko Marić, no ne dam da ga se blati, jer doveo je i sjajne igrače poput Pjace, Pierre-Gabriela, Galešića, Franjića, a vidjet ćete i da je Kanga odličan igrač.

Što se pak tiče trenera Fabia Cannavara, njegova pozicija, barem zasad, posve je sigurna.

- Ostaje sigurno do kraja sezone, a naravno da će daljnji koraci ovisiti o plasmanu na HNL ljestvici, odnosno o tome osvojimo li naslov ili ne - poručuju iz kluba.

Tijekom petosatnog druženja vrhuška kluba upoznala nas je i s financijskom situacijom Dinama, koja je neusporedivo bolja nego u trenutku kada su preuzeli klub. Aktualna vlast zatekla je minus od 19 milijuna eura (potraživanja i krediti), a sadašnje stanje je na pozitivnoj nuli. S time da će u narednom razdoblju još stizati milijuni od prodaje Petra Sučića u Inter, a velik novac trebao bi se zaraditi i na prodaji Martina Baturine, čiji bi se transfer, po svemu sudeći, trebala dogoditi do kraja ljetnog prijelaznog roka. Uglavnom u klubu nas uvjeravaju da razloga za paniku neće biti čak i u slučaju da se sljedeće sezone igra Konferencijska liga, a ne Liga prvaka. Iako, svi do jednog člana Uprave i vrhuške kluba uvjereni su da će do kraja prvenstva preokrenuti stanje na tablici te osvojiti naslov.

U tišini su novi ljudi u klubu proteklih dana radili na projektu novog kampa Dinama, otišlo se tu jako daleko, odabrane su dvije lokacije, uskoro će se znati i koja je pobjednička, a ubrzo nakon toga kreće izrada projekta, pa onda i radovi. Cijena bi bila oko 10 milijuna eura, a to bi financirao Dinamo. U klubu su uvjereni i u to da kroz mjesec, dva počinju radovi u Kranjčevićevoj, a dovršetak radova onda bi se trebao dogoditi u idućih 18 mjeseci.

- Što se tiče maksimirskog stadiona, svjesni smo da zbog lažnih obećanja u prošlosti postoje i brojni skeptici, no uvjeravamo vas da će Dinamo 2029. dobiti novi stadion. Vlada i Grad zaista čvrsto stoje iza tog projekta, nemamo niti najmanje straha da će se nešto izjaloviti. A s novim stadionom klub će se izdići na jednu novu razinu, jer stadion je osnovni preduvjet za povećanje prihoda - zaključili su u Dinamu.