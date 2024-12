Dinamo je ostao treći: Varaždin uzeo samo bod u Puli i propustio priliku prestići plave

DINAMOVA REALNOST

Show me the money! Ti silni europski milijuni odmah moraju na stol. Inače - ne bu dobro...

Ne znamo što to točno ovoga časa Marko Marić kao sportski direktor i Dario Dabac kao vođa Dinamovih skauta imaju zapisano u njihovim bilježnicama. Ali jedno je sigurno. To što imaju, u to moraju biti 150 posto uvjereni da je ono što Dinamu ovoga časa treba