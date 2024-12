Rezultatskoj krizi Dinama zasad se ne nazire kraj. Utakmica protiv Slavena Belupa trebala je vratiti aktualnog prvaka na pravi kolosijek, no plavi su i petu utakmicu u nizu (četiri u prvenstvu te jednu u Ligi prvaka) ostali bez pobjede. Posljednji se put takav niz Dinamu dogodilo još davne 2010. godine, kada je na klupi sjedio Kruno Jurčić. Plavi su u petak protiv Slavena Belupa izgledali dobro, stvarali šanse, ali su igrači Nenada Bjelice, prije svega Kulenović, bili neprecizni. Ono što sigurno zabrinjava Bjelicu podatak je da je od dolaska u Maksimir Dinamo igrao šest domaćih utakmica, a dobio samo jednu! I to prvu, kada su plavi, na Bjeličinoj premijeri 28. rujna, slavili s uvjerljivih 5:1. Od tada je prošao čak 71 dan, a Dinamo novu pobjedu pred svojim navijačima nije dočekao.

Plavi na početku ove sezone prosipaju najviše bodova u posljednjih 20 godina, Dinamo je u prvih 16 kola od mogućih 48 bodova osvojio tek 26. I lani su plavi imali velikih problema najesen pa su u drugom dijelu prvenstva dodali gas, no situacija nije bila ni izbliza bila kao sadašnja. Dinamo je prošlu sezonu završio s 82 boda i četiri poraza, što znači da je prošle sezone iz ruku ispustio 26 bodova. Dakle, ako Dinamo u preostalih 20 kola prospe još samo četiri boda, neće moći nadmašiti prošlu sezonu, a zanimljivo, prošlo cijelo prvenstvo Dinamo je imao jednak broj poraza (4) kao što ih već sada ima u tekućoj sezoni. I te brojke dokazuju da Dinamu već sada opasno visi obrana naslova, jer teško je očekivati da će Hajduk i Rijeka toliko drastično pasti u formi te tako pomoći plavima da se vrate u realnu bitku za naslov.

FOTO Pogledajte lica snuždenih dinamovaca, neki nisu mogli stajati na nogama od tuge i jada

Posljednja dva dana na gotovo svim portalima pojavilo se pitanje treba li Dinamo razmišljati o otkazu Bjelici, a pomalo iznenađujuće postotak onih koji bi mu dali otkaz penje se i do 40 posto. No, bila bi to velika glupost Dinama. Jer, najlakše je smijeniti trenera, a realno Bjelica je bio, ali i dalje jest, najbolje rješenje za klupu plavih. Jer, ima iskustva vođenja momčadi u teškim situacijama poput ove, a objektivno, ima i puno olakotnih okolnosti za kikseve svoje momčadi. Jer, biti bez Sučića, Petkovića, Ademija, Nevistića, s načetim Baturinom i Kulenovićem, jest kao da Cityju istodobno oduzmete Rodrija, Haalanda, Gvardiola, De Bruynea i Edersona. Ili da Ancelotti bude bez Mbappéa, Modrića, Viniciusa i Bellinghama. I zato navijači trebaju biti strpljivi s Bjelicom, jer on je trenutačno najbolji trener kojeg Dinamo na klupi može imati.