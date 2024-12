Bivši trener Dinama: Kad sam Bjelici rekao što ga čeka, nije mu bilo jasno što ja to uopće pričam

Bivši trener Dinama Ilija Lončarević gostovao je u emisiji Sport nedjeljom u kojoj se osvrnuo na naša dva najjača kluba. Prvo je prokomentirao Dinamo i veliki izostanak igrača zbog ozljeda.

– Ovo što se sada dogodilo vjerojatno je malo rezultat lošeg planiranja trenera. No, moramo biti iskreni i priznati da je to više proizvod slučajnosti. Teško je prognozirati što će se dalje događati, ali ključno je da Dinamo pronađe način da sezonu u hrvatskoj ligi završi koliko–toliko stabilno. U toj ligi do kraja praktički ne bi smio napraviti ozbiljniji kiks.

Rekao je da je prije mjesec i pol dana razgovarao s trenerom Nenadom Bjelicom.

- Rekao sam mu da će imati problema s stoperima i veznom linijom, ali on se nije složio. Imao je sve igrače na raspolaganju i normalno da je razmišljao što ja uopće sada to govorim.

Osvrnuo se zatim na Hajduk.

– Gattuso je, budimo realni, dočekan s velikom dozom skepse. Ljudi nisu bili previše oduševljeni jer su informacije o njemu kao treneru izazivale sumnje da će donijeti značajniji napredak. Međutim, sve nas je razuvjerio. Hajduku je nedostajao red, a da smo ozbiljnije razmislili o tome što on može donijeti, shvatili bismo da je upravo to ključni element. Samo taj red dovoljan je da igrači pokažu bolju razinu igre nego dosad – izjavio je Lončarević.

Komentirao je i Marka Livaju, glavnog igrača Hajduka.

– Ako Hajduk želi ostati na vrhu, osim Livaje, i ostali igrači moraju preuzeti veću odgovornost u asistencijama i realizaciji. Livaja je sada ušao u drugu fazu, za razliku od one prve sezone kad se vratio u Hajduk, kada mu je sve išlo od ruke i zabijao je gol za golom. Sada je ta serija stala, ali on je još kvalitetniji. Može se dogoditi da se u njemu opet probudi golgeterski instinkt i počne više zabijati. No, mora imati podršku suigrača i treba razviti igru koja će mu donijeti prostor u dubini, a čini mi se da je Hajduk bez Livaje nema. Ispričavam se ako griješim.

