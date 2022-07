Dinamo je jako popularan u Makedoniji: Stalno moram nositi Dinamove dresove

Nakon dijela priprema koje su obavili u Zagrebu, igrači Dinama pri kraju su i drugog dijela, onog u Sloveniji. Desetak dana rada zaključit će današnjom utakmicom sa Slovanom iz Trnave, a time će završiti i najteže razdoblje za igrače.

Dinamova desnog beka Stefana Ristovskog pitali smo je li bilo teško.

- Naporno je bilo, prije svega zbog velikih vrućina, a onda je teško raditi. Igramo još tu jednu utakmicu i važno je da pripreme svi završimo živi i zdravi - kaže Ristovski.

Još igrate utakmicu sa Slovanom, hoće li tri utakmice biti dovoljne za pripreme?

- Hoće, dosta su tri utakmice u deset dana. Uostalom, i kad ne igramo, trenirali smo dvaput dnevno.

Vi i Ademi niste bili na zadnjoj akciji reprezentacije, jeste li se uspjeli dobro odmoriti?

- Pa jesmo, prvi put sam imao ljetni odmor iako mi je bilo žao što nisam bio s repkom. Dobio sam taj udarac pa nisam bio spreman, ali možda je i bolje jer imali smo jako tešku sezonu, puno utakmica. I bit će opet u godinu dana 50-60 utakmica kao što je bilo i dosad. I onda još dođe Liga nacija nakon cijele sezone, četiri utakmice, putovanja i doista nije lako, a treba čuvati zdravlje.

Pokazalo se da je konkurencija u Dinamu ponovno jako velika, kako vam izgleda momčad?

- Pripreme su uvijek s 30-ak igrača, s puno mladih i talentiranih koji igraju za reprezentacije i kvalitetni su. Mi sad možemo složiti dvije momčadi, ali to je i potrebno. Ako želite što dulje igrati u Europi, a mi to svakako želimo, morate imati veliku konkurenciju u momčadi. Tako držite i igrače u dobrom psihičkom stanju, znaju da se ne mogu opustiti. Uostalom, svi veliki klubovi mogu složiti dvije-tri momčadi. Tako je bilo i kad sam bio u Sportingu, tako je uvijek i u Dinamu. Dobro je to i za igrače, dobiju priliku za odmor, može ih se rotirati, a to će biti potrebno.

I vi imate konkurenciju, Moharrami je dobro igrao, došao je i Boško Šutalo, očekujete li veliku borbu na svojoj poziciji?

- Ja uvijek dajem maksimum, a trener će odlučiti tko će igrati - mirno će Ristovski.

Sezona počinje Superkupom s Hajdukom, kakav Dinamo možemo očekivati 9. srpnja?

- Kao i dosad, možete očekivati Dinamo koji u svakoj utakmici ide po pobjedu, pa će tako biti i sad s Hajdukom. Igramo doma, to je prednost, malo ćemo se odmoriti do te utakmice. To je derbi, a on nosi uvijek poseban naboj i očekujem trofej. Pa lijepo je krenuti u novu sezonu s trofejem, to vam daje još samopouzdanja, vjetar u leđa, a vjerujem da ćemo već s te utakmice poslati pozitivnu poruku.

U kvalifikacijama Lige prvaka igrat ćete protiv boljega između Shkupija i Lincolna, svi očekujemo da će to biti makedonska momčad, što znate o njoj?

- Shkupi je prvak, a protiv svakog prvaka morate igrati s respektom. Ne znam previše o njemu jer je momčad dosta promijenjena, ali ima puno navijača, bila bi to lijepa utakmica, da Shkupi prođe, prava atmosfera u Skoplju, ali polako, daleko je do toga.

Kakav je nogomet u Sjevernoj Makedoniji?

- Nije sjajan, znate kako se kaže - koliko para, toliko muzike. Nogomet je danas veliki biznis, u Sjevernoj Makedoniji stagnira infrastruktura, nadam se da će doći tih boljih pet minuta i kod nas. Eto, Vardar je prije par godina igrao u Europskoj ligi, a onda pao u Drugu ligu i žao mi je zbog toga. Ne znamo čuvati tradiciju, brend. Dosta klubova, košarkaških, rukometnih, nogometnih, propada, Morate otići iz Makedonije što prije da biste se ostvarili kao igrač. U ovom trenutku tamo ne vidim klub u kojem možete dulje ostati. No, tu su velikani kao Dinamo, to je primjer kako jedan klub treba raditi.

Goce Sedloski je trener Shkupija, jeste li imali prilike surađivati s njim?

- Jesam, ali kratko, bio je privremeni izbornik Makedonije, igrali smo protiv Litve, ali tih tjedan dana nije dovoljno da bih ga kao trenera dobro upoznao.

On jako dobro poznaje Dinamo, može li vas i iznenaditi?

- Ne vjerujem da nas već sada previše analizira, iako u Makedoniji svi prate Dinamo. Velika većina se zna, danas je sve na internetu. Sigurno je da dobro zna mentalitet Dinama, kako razmišljamo, kakvi su nam ciljevi. Pripremit će svoju momčad za nas, oni će imati veliku želju.

Kapetan ste reprezentacije, jeste li zvijezda u Sjevernoj Makedoniji?

- Ne osjećam se zvijezdom, ali se osjećam ispunjeno, puno toga s reprezentacijom sam ostvario, nekad su to igrači mogli samo sanjati, a ja sam bio na Euru, pobijedio sam neke od najvećih reprezentacija. S obzirom na to kakav nam je nogomet, napravili smo više od očekivanog i ponosim se time. No, tek mi je 30 godina i želim još puno toga napraviti. A naravno da me i u Makedoniji traže Dinamove dresove, Dinamo je na ovim prostorima, pa i šire, veliki klub, sve pokazuje rezultatima.

Dinamo je pustio u prodaju godišnje ulaznice i već prvi dan bila je gužva, mogli biste ponovno imati veliku podršku.

- Nadam se, jer Dinamo zaslužuje pune tribine, nadam se da će navijači doći i na utakmice HNL-a, a ne samo na europske, jer puni Maksimir me motivira, a mi ćemo napraviti sve da razveselimo navijače - zaključio je Stefan Ristovski.

