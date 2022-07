S kojim će figurama Čačić za tjedan dana na Hajduk? Ima čak pet napadača za izabrati

U prošloj slavljeničkoj sezoni Dinamo je imao najbolju obranu lige, primio je u 36 utakmice HNL-a samo 22 pogotka. Imao je i dobar ofenzivni učinak, drugi u ligi, najviše je zabila Rijeka (71), dok su plavi 68 puta tresli suparničke mreže.

No, zamjeralo se što napadači Dinama nisu bili previše efikasni. Najviše pogodaka postigao je sjajni Mislav Oršić, dijelom kao igrač na lijevom krilu, dijelom i kao drugi napadač kad su plavi mijenjali formaciju u 3-5-2. Središnji napadači nisu bili tako učinkoviti, Bruno Petković koji je bio prvi izbor nije bio u formi, postigao je sedam pogodaka u ligi, ali je onda i on u dijelu sezone preseljena na poziciju desetke. Pogodak manje od njega postigao je Komnen Andrić, ali on je imao i puno manju minutažu od Petkovića.

Stručnjaci, bivši igrači i napadači koji su igrali u Dinamu slaže se s jednim, središnji napadač Dinama mora zabiti 20-ak golova po sezoni, a plavi to već dugo nemaju, iako se niti jedan trener neće previše buniti na to tko zabija golove dok oni dolaze, dok se osvajaju trofeji.

No, plavi su ovog ljeta posegnuli za napadačkim pojačanje, doveli su najboljeg napadača kojeg su mogli dobiti, stigao je, kao slobodni igrač, drugi strijelac lige u prošloj sezoni, Josip Drmić. On je bio taj koji je zabio 21 pogodak za Rijeku.

No, sad je pitanje kako će trener Ante Čačić složiti napadački red. Zna se da voli igrati 4-2-3-1 sustavom i u takvom rasporedu Drmić bi trebao biti prva opcija jer je klasična špica koja je 'fox in the box', majstor šesnaesterca, koji posprema lopte u mrežu jer je uvijek blizu suparničkim vratima. Onda je pitanje može li igrati u paru s Petkovićem koji se više voli vraćati, prilaziti po loptu, koji voli više terena, a manje je pred vratima suparnika i zato je i manje zabijao. Možda Čačić ipak složi nekakvo zajedničko rješenje, pogotovu u susretima sa slabijim ili ravnopravnim suparnicima, dok će u Europi zacijelo ostati pri jednom napadaču.

U prve dvije utakmice na pripremama briljirali su upravo napadači, u dvije pobjede s od po 3:0, dva je pogotka postigao Komnen Andrić, po jedan Drmić i Petković, ali sva su trojica odigrala jako dobre partije. Od središnjih napadača koje ima Čačić, samo Deni Jurić nije poentirao.

Kad se tome doda da je zabio i Emreli, koji također može biti špica, ali je na desnom krilu, da dosad nije bilo Oršića koji je imao produženi odmor, da su Špikić i Menalo na krilima nudili puno toga dobroga, Čačić ima slatke brige oko ofenzivnog dijela momčadi. Kako voli napadački nogomet, moglo bi biti golijade plavih u sezoni koja dolazi, morali bi plavi biti još efikasniji u novoj borbi za naslov prvaka, a onda će to biti uživancija za gledatelje.

Ne znamo što je Čačić zapisao na svoje papiriće na pripremnim utakmicama, ali je sigurno da će morati smisliti način s kojim će figurama igrati i to jako brzo jer 9. srpnja u Maksimir stiže Hajduk na Superkup. Nakon toga će možda i postati jasnije kako razmišlja trener Dinama.