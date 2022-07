VIDEO Hajdukov dragulj postao je novi igrač Dinama! 'Opet će naslov doći u Maksimir'

Sjajni vezni igrač Marko Brkljača, jedan od najvećih mladih talenata u svijetu, novi je igrač Dinama, stoji na službenoj web-stranici hrvatskog prvaka.

Marko je rođen 2004. godine u Zadru, a karijeru je kao dijete započeo u klubu NK Velebit Benkovac. Nakon toga stigao je u redove Hajduka gdje je uz svoj nogometni razvoj kroz nekoliko godina prošle sezone kao član juniorske momčadi nastupao u Ligi prvaka mladih. Brkljača je kontinuirano i član mlađih uzrasta reprezentacije Hrvatske u kojima se već susreo s nekim od novih (mladih) suigrača iz Dinama.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL 16.01.2022.,Split - Prijateljska nogometna utakmica izmedju Hajduka i Sirokog Brijega na Poljudu. Stipe Biuk, Rokas Pukstas, i Marko Brkljaca Photo: Ivo Cagalj/PIXSELL

U tradicionalnom izboru cijenjenog britanskog medija ''The Guardian'' naziva ''Next generation'' Marko je 2021. godine uvršten na listu TOP 60 mladih talenata u svjetskom nogometu. Njegova igračka vrlina svakako je to što je, uz svoj talent, svestrani igrač u veznom redu i pokriva više pozicija, uz preciznu ljevicu i odlično snalaženje u duelima. Svojim igrama i potezima već je ranije oduševljavao sve ljubitelje nogometa, ali i stručnjake iz domaćeg i svjetskog nogometa.

Podsjetimo, iz redova Dinama mnogi su mladi talentirani igrači kroz posljednjih desetak godina bili uvršteni na popis talenata ''Next generation'', a svakako izdvajamo Danija Olma (izbor 2015.) i Joška Gvardiola (izbor 2019.) koji su kroz svoj nogometni put zahvaljujući talentu, trudu i radu stigli do prve momčadi Dinama, postali standardni prvotimci kao iznimno mladi igrači, svojim prezentacijama apsolutno zasluženo kao dio momčadi ostvarili sjajne rezultate s hrvatskim prvakom u domaćim i europskim natjecanjima te naposljetku obojica nastavili karijeru u respektabilnom bundesligaškom klubu RB Leipzig.

Dodatna zanimljivost je to što su u Dinamu veliku karijeru napravili igrači koji dolaze iz zadarskog okruženja kao i Brkljača – Luka Modrić, Šime Vrsaljko, Dominik Livaković.

- Prvi dojmovi su odlični, jako sam sretan i zadovoljan zbog dolaska u Dinamo. Sad je sve na meni, trebam se dokazati u nogometnom smislu. Želja mi je izboriti svoje mjesto, nametnuti se i pokazati što znam i zašto sam došao. Volio bih u budućnosti zaigrati u HNL-u i Europi. Dinamo ima veliku kvalitetu, mislim da će sve biti kako treba u novoj sezoni, pod time mislim da će klub biti prvak Hrvatske ponovno i da će biti uspješan u europskim natjecanjima. Veselim se svemu što je ispred mene. Siguran sam da mogu napredovati i dati Dinamu svoj doprinos. Htio bih ovom prilikom zahvaliti Hajduku na svom nogometnom znanju i iskustvu koje sam tamo stekao posljednjih godina - izjavio je Marko po dolasku u zagrebački klub.