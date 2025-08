Dinamo izgubio dušu ili gradi novo carstvo? Protiv Osijeka istina izlazi na vidjelo

Ludo ljeto je završilo za Dinamo. Iako je tek početak kolovoza i mnogo ljudi tek planira kad će na odmor, plavi su davno u punom radnom pokretu, iza njih je mjesec i pol dana priprema. To je što se zbivanja na terenu tiče, no posao u klubu počeo je puno prije starta priprema. Zvonimir Boban 1. lipnja službeno je stupio u Maksimir iako je i prije toga počeo crtati smjernice za plave, pogotovu kad je riječ o prvoj momčadi. A onda su krenuli i konkretni potezi.

Velika rekonstrukcija momčadi

Plavi su se odlučili za veliki zaokret, znalo se da na klupu dolazi Mario Kovačević, dotadašnji trener Slavena Belupa, ali se nije znalo s kakvom će momčadi krenuti u borbu za povratak naslova prvaka. U Maksimiru su odučili iz momčadi maknuti sve koji im nisu bili po ukusu, koji nisu zadovoljavali svojom kvalitetom ili nisu prihvaćali nove zahtjeve. Gotovo nevjerojatan je broj igrača otišao iz Dinama na ovaj ili onaj način.

FOTO Petkovićevih 12 kontroverzi! Ovim potezima je podignuo Hrvatsku i Zagreb na noge

Prvi je prodan Petar Sučić, potom i Martin Baturina, to je donijelo novac u blagajnu plavih koji su tako odlučili investirati u novu momčad. No, nisu samo Sučić i Baturina otišli, uz njih su u prošloj sezoni to bili Petković, Pjaca, Ademi, Ristovski, igrači koji su ostavili duboki trag u klubu. Plavi su se riješili Kange, Moharramija, Štefulja, Bočkaja, otpisani su Bulat, iako je prošao pripreme, Mmaee, Perić, pa i Cordoba, a dio je mlađih igrača još na putu prema odlascima, vjerojatno na posudbe.

S obzirom na velik broj odlazaka, jasno je da su plavi morali dovesti veliki broj igrača i tu se radilo udarnički. Plavi su od Istre kupili Valinčića i Lisicu, Villara iz Granade, Domingueza iz Barcelone, Vinlöfa i Vidovića iz Bayerna, ranije su potpisali Mudražija i Soldo, bez odštete je stigao Ljubičić iz Kölna, te kao posljednji za plave su potpisali Dion Drena Beljo koji je "masno" koštao, četiri milijuna eura uz ozbiljne bonuse, a stopersku poziciju pojačao je škotski reprezentativac. No, ni tu nije kraj, čeka se potpis Monsefa Bakrara, a možda se i Miha Zajc oslobodi svojih obveza u Turskoj.

Najdramatičnije je bilo dovođenje Belje iz Augsburga, on i Dinamo su sve dogovorili, ali je dugo trajalo "mačevanje" s njemačkim klubom. Iz dana u dan se nagađalo da Beljo dolazi, pa onda da će stići Mierez, pa da dolaze oba, no na kraju su se plavi dogovorili s Augsburgom, odustali od Miereza i okrenuli se Bakraru.

Ako je posao oko dovođenja Belje bio najteži, onda je sigurno najteže kod odlazaka bilo u razgovorima s Petkovićem i Pjacom. Na kraju su raskinuli ugovore, uzeli dio novca koji im je pripadao i otišli. Nedavno je bilo i teških riješi, prvo je Boban ispričao svoju verziju razlaza, a onda Petković uzvratio oštro, čak i s uvredama. No, valjda je sad i ta priča okončana, Dinamo se mora baviti sobom kako bi zaliječio rane od prošle sezone kada je ostao bez oba trofeja.

E sad tek treba vidjeti kako će se ta potpuno nova momčad uigrati. Sigurno to nije jednostavno i Dinamo je u ovom trenutku nepoznanica. Jer, gledajući pripremne utakmice, bilo je jako dobrih stvari, ali bilo je i onih koje nisu valjale. Nakon povratka sa slovenskog dijela priprema, Kovačević je još imao u Zagrebu vremena sve to izbrusiti. No, je li sve do kraja onda i ispolirao, vidjet ćemo danas kada plavi kreću u tu bitku za naslov prvaka s teškim gostovanjem kod Osijeka.

I sam Zvonimir Boban osvrnuo se na taj potpuni remont Dinama i njegove svlačionice:

– Nije sve to lako posložiti, bit će trenutaka kada ćemo patiti.

Promjene su trebale

Sve te promjene bile su nužne, moralo ih se postupno raditi i prije, pa bi bilo bezbolnije i lakše, ali kako se to nije napravilo, onda je očito jedino rješenje bilo u ovom trenutku napraviti kompletan rez. Koliko će ta operacija na kraju biti uspješna, vidjet ćemo na travnjacima HNL-a i Europe, na kraju je rezultat jedino mjerilo. A zna se što je imperativ u Dinamu, osvajanje naslova prvaka i novi neuspjeh ozbiljno bi uzdrmali temelje tog novog Dinama.

Osim događanja na terenu bilo je i bit će i ubuduće, zbivanja u gornjem domu. Stigao je Zvonimir Boban, prvo kao član Uprave, a onda mu je Manenica prepustio mjesto predsjednika Uprave. Ono što slijedi je donošenje novog Statuta kluba, plavi žele veću demokratizaciju, žele da svi njegovi članovi imaju pravo izbora i biti birani. Nacrt novog Statuta je u fazi javne rasprave, ali u Maksimiru vjeruju da bi se sve moglo završiti do konca ove kalendarske godine, pa i ti novi potpuno demokratski izbori koji bi Bobanu, ako, naravno, pobijedi, dalo puno veći legitimitet, postao bi izravno izabrani predsjednik kluba, a ovako ispada da je sad postavljen, a i on želi na čelno mjesto doći preko izbora. No, sad je ipak prvo na redu Osijek i skeniranje onoga što se napravilo u tom ludom prijaznom roku i koliko su plavi blizu ili daleko od željenog.