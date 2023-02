Dinamo i Šibenka večeras vrebaju favorizirane cedevitaše i cibose

Tko će igrati u subotnjem finalu SuperSport Kupa Krešimir Ćosić saznat ćemo večeras u Draženovu domu nakon polufinalnih okršaja Cedevite Junior i Dinama (17 sati), odnosno Cibone i Šibenke (20 sati). Na papiru, ali i po aktualnoj ljestvici HT Premijer lige, favoriti su cedevitaši i cibonaši, no gotovo pa i nema aktera ove završnice koji vam neće reći da je Kup nepredvidljivo natjecanje i da je u jednoj utakmici sve moguće.

A status autsajdera prvi će pokušati iskoristiti košarkaši Dinama, družine koja je za klub izborila prvi, povijesni ulazak u polufinale Ćosićeva kupa. A dinamovce će predvoditi Hrvoje Garafolić, kapetan i ponajbolji igrač, koji se nije žalio na ždrijeb polufinala.i

– Treba biti realan i reći da je nas u ovom natjecanju ždrijeb dosad dosta pomazio. Polufinale je za nas veliki uspjeh, kojim se mi nećemo zadovoljiti. Igramo protiv momčadi koja je trenutačno možda i u najboljem stanju, no pokušat ćemo ih iznenaditi. Ako cedevitaše usporimo, ako ih svedemo pet na pet, ne budemo li im bacali lopte u ruke, možemo biti u utakmici do samoga kraja. Kažem, najbitnije će biti naše trčanje u obranu i kada im oduzmete kontranapad, onda su manje opasni, pogotovo ako Simon nije na terenu.

A Garafolić je tip igrača koji ima utjecaj na svoju momčad kao i na svoju Kruno Simon, za kojeg kaže:

– Nekoliko odluka koje on donese tijekom utakmice za njih su jako važne. On fizički nije na nekoj razini, ali postavlja se na pravo mjesto, sve vidi i još ako ga taj dan noge posluže, onda i šuterski čini razliku.

A cedevitašima se ostvarila želja da u polufinalu izbjegnu Cibonu, no kapetan Emir Šabić, vrstan šuter, upozorava:

– Mi jesmo dobili devet utakmica zaredom, no to u Kupu ne znači ništa. Ne smijemo igrati obranu kao u nekoliko posljednjih utakmica u kojima smo primili više od 80 koševa što može biti opasno ako vam stane šut.

Cedevita Junior lani je igrala finale Kupa i izgubila od Cibone, a Šabić podsjeća i na sljedeće.

– Godinu prije ispali smo u osmini finala od Zadra, osvajača dvostruke krune, a sada priželjkujemo prvi trofej.

Hoće li do toga doći, nešto će se pitati ne samo polufinalnog suparnika Dinamo nego i finalista kojeg će izlučiti par Cibona – Šibenka. A i o toj utakmici porazgovarali smo s kapetanima momčadi, najprije s Krešom Radovčićem.

– Prije deset dana Šibenku smo uvjerljivo dobili u gostima, no oni tada nisu imali Paića i Pleadina. Baš kao i Zadrani, i Šibenčani igraju tranzicijski, a dobri su i šuterski. Mladi su, agresivni i brzi pa ćemo se morati striktno držati taktičkog plana. Vjerujem da za to imamo dovoljno snage i iskustva, ali i samopouzdanja koje smo dopunili četvrtfinalnom pobjedom nad Zadrom.

A tu su utakmicu cibosi dobili u vrlo dramatičnoj završnici (71:70), za koju Radovčić kaže:

– Kada takvu dramu dobijete pred svojom publikom, to ima svoju dodatnu draž, a i dobra je pozivnica za navijače.

Radovčiću je ovo treća sezona među vukovima, kojima je sada i kapetan. A Šibenka mu je matični klub.

– Svi moji znaju da čim imam dva slobodna dana, odmah jurim u Šibenik jer sam jako vezan za svoj grad, no kada je košarka u pitanju, tu sentimenata ne smije biti. Uostalom, kapetan sam Cibone, a u Šibenci to nikad nisam bio.

Sadašnji kapetan sastava s Baldekina ljevoruki je centar Pavao Pavić, koji se drži one koju zagovara i njegov trener Damir Milačić, a ona glasi "dok ima igre, ima i nade".

– Mi smo do polufinala, preko Škrljeva i Furnira, imali lakši put od Cibone, koja je izbacila Split pa Zadar. Cibonu predvode Kapusta i Bundović, a i Aranitović je jako ozbiljan igrač. Utakmicu nećemo tek tako odraditi, već ćemo tražiti svoju priliku. Kad bismo je dobili i iskoristili, bilo bi to prvi put u 40 godina da Šibenka igra finale nacionalnog Kupa. A bilo bi to i prvi put da je Šibenka pobijedila Cibonu u Draženovu domu.

Paić je šibensko dijete, no jednu je godinu morao otići iz kluba, da bi se vratio još jači.

– Ta sezona u Osijeku puno mi je koristila, a kad sam se vratio, već nakon jedne sezone postao sam kapetan, što je poseban osjećaj. Pratim Šibenku od 2010. kada je krenula iznova iz treće lige i ne znam jesam li propustio ijednu njezinu utakmicu prije nego što sam i sam počeo igrati za Šibenku