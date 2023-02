Vukovi ukrotili Božića i prošli u polufinale, Zadru prijete odlasci igrača

U posljednjoj utakmici četvrtfinala SuperSport Kupa Krešimira Ćosića, Cibona i Zadar odigrali su utakmicu dostojnu finala. U utakmici iznimno dramatične završnice pobijedili su cibosi (71:70) no Zadar je bio taj koji je imao posljednji napad pa tako i šut za pobjedu.

A pucao je reprezentativac Dario Drežnjak (12 koševa) ispred kojeg se Ivan Perasović (10 koševa) jako dobro protegnuo i tako onemogućio ponajboljeg zadarskog igrača da obraduje suigrače i navijačku skupinu Tornado, vrlo aktivnu u ovom susretu igranom u Draženovu domu.

Početkom drugo dijela Cibona je imala "plus 9" (44:35) a onda je, nakon nekog vremena, Zadar napravio seriju od 12 koševa u nizu za svoje vodstvo (53:49). Nakon što je treća četvrtina završila 57:56 za cibose bilo je jasno da nas čeka uzbudljiva završnica.

Nakon što je u prvom poluvremenu zabio samo tri koša (sva tri iz bacanja), najkompletniji Zadrov igrač Luka Božić svoj prvi koš iz igre (tricu) postigao je na isteku 34. minute. No, taj svestrani igrač ipak je dosta činio za svoju momčad pa je asistirao Ramljaku za tricu i Žganecu za dvicu za 70:70 i to 63 sekunde prije kraja.

U najdramatičnijoj minuti svih četvrtfinalnih utakmica (a možda i cijelog turnira) trice su promašili cibos Smajlagić i Zadranin Ramljak (najbolji strijelac svog sastava s 18 koševa) nakon čega je Kapusta u prodoru iznudio prekršaj Ramljaka i to samo tri i pol sekunde prije kraja. Prvo je bacanje promašio a drugo ipak pogodio nakon čega je Zadrov trener Jusup nacrtao posljednji napad.

- Imali smo dvije opcije, ili Božić leđima košu ili Drežnjak gore. Dodavač Lakić nije bio siguran da može dobro dodati Božiću pa je dodao Drežnjaku. Bio je to dobar šut, s lakta i to se pogađa često no ovaj put nije - opisao je trener Zadrana ključnu akciju svoje momčadi složivši se s nama da je Luka Božić (9 koševa, po 7 skokova i asista) u ovom susretu bio ispod svoje norme.

A za to su najviše bili zaslužni Perasović i, ponajviše, Aranitović koji je u tom posljednjem napadu onemogućio Božića da primi loptu pa je srpskog košarkaša pohvalio i trener Josip Sesar:

- Aranitović je cijelu utakmicu igrao sjajnu obranu na Božiću a u jednom dijelu susreta to je dobro radio i mali Perasović. No, ne zaboravite da je Aranitović zabio 15 koševa.

Toliko je zabio i razigravač Kapusta (8 asistencija) koji je 12 minuta igrao s četiri prekršaja. Priznaje Sesar da je strahovao da bi mogao ostati bez ključnog mu kreatora igre.

- Zna se tko je kod nas igrač koji kreira ekstra stvari no Borna je pametan igrač i zna kako se sačuvati a u tome su mu i suigrači pomagali. Inače, koliko god Božić po brojkama bio njihov najbolji igrač, Drežnjak je bio ključ mnogih Zadrovih pobjeda i trebalo ga je limitirati u čemu smo i uspjeli (op.p. šutirao je trice 0-8). Tu se kod njih s tricama ukazao Ramljak s kojeg smo imali koncepcijski rizik i s kojeg smo u obrani pomagali. Bode u oči Zadrovih 17 skokova u napadu i da smo to spustili na pola mi bismo pobjedu osigurali već u trećoj četvrtini.

Srećom po Cibonina trenera, njegova momčad je dobro trčala nazad:

- Zadar 30 posto svojih koševa zabija iz kontre i polukontre a mi smo taj dio njihove igre uspjesli svesti na minimum. Kada im to spriječite oni su na 60-70 koševa.

Cibona će tako nastaviti ovo natjecanje a Zadar će u neizvjestan nastavak sezone u kojem mu, zbog lokalnih političkih igara i klupske besparice, prijeti odlazak nekoliko igrača (Božić, Drežnjak, Jordano, Žganec), koji imaju dobre ponude, pa trener Danijel Jusup ističe:

- Nadam se da ću u nastavku sezone imati istu momčad kao što je sada. Moje je da radim i da se tome nadam.

Nakon dramatičnog, posljednjeg, četvrtfinala u trofejnoj dvorani KK Cibone izvučeni su parovi polufinala koji će se igrati u petak. A ovaj put su cibosi ipak imali sreće pa im ždrijeb, nakon Splita u osmini finala i Zadra u četvrtfinalu nije namijenio još i Cedevitu Junior. Štoviše, Cibona će za finale igrati sa Šibenkom (20 sati), a Cedevita Junior će na Dinamo (17 sati).

Tako će Cibona biti u prilici postati rekorderom i odvojiti se od Zadra s kojim dijeli broj osvojenih kupova (osam). A u to je, nekako, uvjeren i Zadrov trener Jusup koji je kazao:

- Bez obzira na to što je Cedevita Junior u prednosti u kontekstu svježine, jer ne participira u ABA ligi i igra samo jednu utakmicu tjedno, na Ciboninoj strani je kvaliteta. Po meni je Cibona dosta kvalitetniji tim.

A tko je od ove četiri momčadi doista najkvalitetniji, može li tu biti iznenađenja, saznat ćemo u subotu navečer (20.15) kada se igra finale.