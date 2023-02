Dinamo u polufinale i bez Markote zahvaljujući sjajnom Novačiću

Košarkaši Dinama, negdašnjeg Rudeša, novaka u HT Premijer ligi, izborili su povijesni rezultat za svoj klub. I bez vokalne pomoći svojih vjernih navijača (Bad Blue Boys) pobijedili su Kvarner 2010 (99:91) i tako se plasirali u polufinale SuperSport Kupa Krešimir Ćosić.

Premda su trećeplasirani sastav nižeg ranga, u takozvanoj Prvoj ligi, Riječani su pružili neočekivano snažan otpor favoriziranom premijerligašu. Štoviše, s obzirom na napadački raspoložene razigravača Naletilića (27 koševa) i američko krilo Fellsa (24 koša) te solidnu partiju centra Zovka (15 koševa, 12 skokova) i beka Kučana (14 koševa) nedostajala im je pokoja dobra obrana da prirede nemalo iznenađenje.

A prilika se ukazala u samoj završnici, na ulazu u 39. minutu, nakon Naletilićeve trice za 91:92. No, Vručinić ostaje sam i zabija tricu za odmak dinamovaca, Fells promašuje daleku triu, a Vučić zabija za 91:97 i tu je priči bio kraj.

- Mi inače ne igramo obranu ovako loše kao što smo to činili danas - kazao je Kvarnerov kapetan Siniša Štemberger, s 43 godine najstariji igrač završnice Kupa a zasigurno i dva najviša ligaška ranga zajedno.

A jedan od razloga za nešto mekšu obranu možda se krije i u onome što je rekao trener Riječana Branimir Pavić:

- Došli smo skupo prodati svoju kožu i to smo učinili. Primili smo previše koševa a na kraju je presudilo i iskustvo igranja višeg ranga. Obrana nam je pucala, kasnili smo posvuda. Suparnik je bio iznenađen našom dobrom igrom i šteta je što smo u par situacija glupo primali koševe.

Najbolji Kvarnerov pojedinac Josip Naletilić je pak ustvrdio:

- Kada uz 91 postignuti koš izgubiš utakmicu to govori da vam obrana nije bila na razini. No, svejedno smo pokazali da nismo zalutali u ovu završnicu.

U sastavu pobjednika dvoznamenkasti su bili Cvitanović (14), kapetan Garafolić (13), Vručinić (12) i Vučić (12 koševa i 12 skokova) a prednjačio je najiskusniji dinamovac, 37-godišnji Ivan Novačić (26 koševa) koji je kazao:

- Svi su rekli da imamo najbolji ždrijeb, da smo dobili najslabijeg suparnika u četvrtfinalu što je značilo i određeni pritisak za nas. S druge strane, Kvarner je igrao bez pritiska. Nakon ovoga, nama će biti lakše jer možemo nastaviti igrati bez pritiska kojeg nosi status favorita u nekoj utakmici.

Trener Mario Štirjan, s 29 godina najmlađi stručnjak u HT Premijer ligi, pobojao se kako će izgledati završnica kada je u 36. minuti Garafolić zaradio peti, eliminirajući, prekršaj.

- Uz Novačića, Garafolić je naš najpouzdaniji igrač, no sva je sreća da je Cvitanović odigrao dobro. U tim trenucima smireno smo igrali napade pa je to dobro izgledalo. Sveukupno gledano, nije kako smo htjeli, a nadali smo se ranije prelomiti utakmicu. Veseli me naših 30 asistencija što znači da smo poštivali načela i akcije no u polufinalu, protiv koga god igrali, moramo igrati bolju obranu. A ondje, uz malo sreće i pameti, možemo nekome pomrsiti račune.

Upitan što je s Markotom, zašto ga nema u sastavu, Štirjan je kazao:

- Markota vuče ozljedu leđa iz utakmice sa Splitom a kad ćemo ga vidjeti u sastavu ne znam.

A spomenuti igrač, navodno, nije ni u Hrvatskoj, što je i trener potvrdio:

- Nije, ali kad riješi svoj problem s leđima uključit ćemo ga.