Dinamo bez dva ključna igrača u Gorici? Petković je išao na tretman u Beograd kojeg mnogi osporavaju

Malo više od dva mjeseca prošla su od posljednjeg sraza Dinama i Gorice, a u Maksimiru se toliko toga promijenilo. Nema više dijela stožernih igrača, promijenio se trener, baš kao i u Gorici, Dinamo sad ima Izvršni i Nadzorni odbor koje tek trebaju potvrditi nadležna tijela, ali i dalje nema novi Statut. No, krenimo redom.

Dinamo je početkom kolovoza i susreta s velikogoričkim klubom iza sebe imao uspješne utakmice s Astanom, s ukupnih 6:0 prošao je to drugo pretkolo Lige prvaka, osigurao je europsku jesen. No, poslije se spotaknuo na AEK-u i Sparti pa tu jesen sada igra u Konferencijskoj ligi. Zbog svega je sada fokus na domaćoj ligi, prioritet je osvajanje naslova prvaka i borba za Ligu prvaka u novoj sezoni. No, kako je prije Gorice Dinamo u prvom kolu HNL-a izgubio kod kuće od Hajduka, a pred sobom je imao utakmicu s AEK-om, tadašnji trener Igor Bišćan malo je rotirao momčad. U susret je krenuo sa sastavom: Livaković – Moharrami, Bernauer, Perić, Ljubičić – Sučić, Mišić – Kaneko, Baturina, Špikić – Petković.

GALERIJA Dinamo srušio Istru na Maksimiru. Plavi ništa nisu prepustili slučaju

Jakirović proširio kadar

Kako utakmica nije išla željenim tijekom, momčad Željka Sopića u Maksimiru je držala utakmicu u neizvjesnosti, bez pogodaka, Bišćan je uveo Ristovskog, Josipa Šutala, Mihajličenka, Ivanušeca i Emrelija, ali ni s njima Dinamo nije stigao do pogotka, ostalo je 0:0, plavi su ostali bez dva važna boda koja im još uvijek fale. Uz igrače koje je uveo, Bišćan je na klupi imao još Nevistića, Lukanića, Marina, Perkovića, Rukavinu i Boška Šutala.

U međuvremenu je Dinamo ostao bez važnih igrača, bez reprezentativaca Dominika Livakovića, Josipa Šutala i Luke Ivanušeca. Njihov odlazak značajno se reflektirao na igre plavih i sad s trećeg mjesta čekaju gostovanje u Velikoj Gorici. S trenerske pozicije smijenjen je Igor Bišćan, nakon nespretnog ispadanja od AEK-a u trećem pretkolu Lige prvaka, i na plavu se klupu ekspresno iz Rijeke preselio Sergej Jakirović.

VEZANI ČLANCI:

On je, osim ispadanja od Sparte u kvalifikacijama za Europsku ligu, dobro gurao kroz prvenstvo, no onda su mu se dogodila dva neugodna poraza, od Hajduka u Splitu i Ballkanija u drugom kolu Konferencijske lige, no brzo se vratio u borbu za sam vrhu HNL-a s obzirom na rezultate ostalih konkurenata, plavi imaju utakmicu manje i s te su strane u dobroj poziciji. Kako nema spomenutih Livakovića, Ivanušeca i Josipa Šutala, a uz želju da proširi kadar igrača s kojima može računati, Jakirović je dosta mijenjao. Livakovića je na vratima naslijedio Nevistić (u posljednjoj utakmicu branio je Zagorac), umjesto Josipa igrao je Boško Šutalo, Ivanušeca je na lijevoj strani naslijedio mladi Vidović. No, prilike su počeli dobivati Mihajličenko, koji ih nije iskoristio, Bernauer, konačno i Perković, igrao je i Marin, pa Kulenović i Drmić, Sučić, Halilović, vratio se Jakiroviću i Ademi.

Jakirović je, dijelom i silom prilika, morao rotirati i zbog ozljeda svojih igrača, neko vrijeme nije bilo Ristovskog, kratko ni Ljubičića, dulju stanku imao je Špikić, a i Bruno Petković.

VEZANI ČLANCI:

Bišćan je imao jaču momčad

I sad je još upitno hoće li Petković i Špikić biti na goričkom travnjaku. Petkoviću nije dobro došlo igranje prvo protiv Hajduka, kada je startao nezaliječen pa izašao u 44. minuti, u istom takvom poluzdravom stanju u reprezentaciji je ušao protiv Turske i obnovio ozljedu. Stoga je drugi put išao u Beograd na poseban tretman koji liječnici osporavaju, ali sad je Petković ponovno počeo trenirati s momčadi. No, ne vjerujemo da će ga sad Jakirović staviti, bilo bi pametnije pričekati još s oporavkom. Slično je i s Darijem Špikićem, i on se priključio treninzima, ali mogao bi još preskočiti igranje protiv svoga bivšeg kluba u subotu pa biti spreman za utakmicu s Viktorijom Plzenj u Konferencijskoj ligi 26. listopada u Maksimiru, koliko god je ta utakmica plavima izuzetno važna.

Spomenuli smo da je i Gorica promijenila trenera, bila je to lančana reakcija, kako je Jakirović otišao iz Rijeke u Dinamo, tako je Sopić otišao u Rijeku, a na njegovo mjesto došao Dinko Jeličić. I Gorica gura odlično, ima samo tri boda manje od Dinama (uz utakmicu više). Plavi imaju velik motiv jer pobjedom u subotu mogu na prvo mjesto, barem privremeno. No, za to će morati odigrati puno bolje nego u Bišćanovo vrijeme, u kojem su plavi bili igrački jači.

VIDEO Mamić komentirao Dinamov poraz i zapalio društvene mreže. Pozivaju ga da se vrati na Maksimir