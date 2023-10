Aleksandar Vučić nahvalio Zdravka Mamića pa bocnuo Dinamo

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je na Prvoj TV gdje je između ostalog govorio o sportu. Dotaknuo se Crvene zvezde i Dinama i izjavio da smatra da je beogradski klub jači.

- Hoće li doći do utakmice Zvezde i Dinama? Pa nisam siguran da će oni narednih godina igrati Ligu prvaka, ali ako Zvezda ispadne u Europa ligu... Doduše, sad oni ni ne igraju Europa ligu, nego ovu "ligu bez briga". Iduće godine je moguće ako Zvezda ispadne u Europa ligu. Ovo je bilo navijački - rekao je Vučić pa prognozirao tko bi slavio u tom dvoboju.

- Pobijedila bi Zvezda. Partizan je izgubio u Tuđmanovo vrijeme, a Zvezda bi sad pobijedila. Mamić je rekao prije dvije godine da bi Dinamo pobijedio? Ma kakvi... Još prije dvije godine sam govorio da je vrijeme za pobjedu Zvezde i nadam se toj utakmici. Svi drugi bježe od te utakmice, a ja se nadam toj utakmici, fair-playu i pobjedi naše ekipe.

Dotaknuo se i Zdravka Mamića koji je osuđen zbog izvlačenja novca iz Dinama zbog čega se skriva u Bosni i Hercegovini.

- Dvaput smo se sreli Mamić i ja. Nikad nisam s njim duže razgovarao, ali kad netko napravi takav uspjeh, vi to morate poštovati. Je li on ostavio ovakav Dinamo ili netko drugi? Bit će da je on... Je li on napravio jako uspješan Dinamo? Na moju žalost jest i jedva sam čekao da to vrijeme prođe. Jako sam sretan što je Zvezda regionalni lider u nogometu i značajno ispred hrvatskih klubova.