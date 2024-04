Dijete Dinama srušilo je Hajduk na Poljudu: Sandro je veliki dinamovac. Ovo je za sav rad i poštenje

Duga je bila noć između srijede i četvrtka za igrače Dinama , put iz Splita je potrajao, rano ujutro su tek stigli u Zagreb. No budite sigurni da im ništa nije teško palo nakon pobjede nad Hajdukom , drugom zaredom u samo pet dana. Sad su u finalu Kupa s Rijekom s kojom su i u velikoj utrci za naslov prvaka i u Maksimiru je život ponovno ružičast. Junak pobjede u tom susretu Kupa na Poljudu bio je Sandro Kulenović koji je postigao taj pobjednički pogodak i sigurno mu se bilo lijepo probuditi nakon tog slavlja.

– Evo, Sandro se sad probudio, u pola pet ujutro je došao doma (razgovarali smo u četvrtak oko 11 sati, nap. a.), sretan je i još je pod dojmom, velike su to emocije – javio nam se Almin Kulenović, Sandrov otac koji je uživao u partiji svog sina u susretu s Hajdukom, jedino je šteta što nije postigao još pokoji pogodak iz prilika koje je imao, ali to je ionako manje važno, dovoljan je bio i taj jedan.

Da je ostao Kalinić na golu...

– Baš sam uživao, Sandro je dobro odigrao. Istina je da je mogao zabiti još pokoji pogodak. Stariji sin Tin i ja komentirali smo kako bi Dinamo postigao još nekoliko pogodaka da je na golu ostao Kalinić. Jer, Lučić ima problema s meniskom pa je branio kao rukometni ili hokejaški golman, nije se baš bacao. No svaka čast Lučiću, tako braniti s napuknutim meniskom pravo je čudo – kaže tata Kulenović.

Zna se da je Sandro veliki dinamovac, pa je sve ovo izuzetno emotivno doživio, kao što je emotivno proživljavao dane kad nije bio u prvom planu u Dinamu.

– On je veliki dinamovac, a drago mi je da su i drugi shvatili neke stvari, zbog Sandra mi je jako drago što je dobio određenu satisfakciju, pokazao je da nije bez veze u klubu.

– Ja sam dijete Dinama, Dinamo mi je odmalena sve i to je možda najveći problem jer imam prevelike emocije prema njemu. Kad vidiš da daješ sve od sebe, odradiš dobre pripreme, a onda najednom više nisi potreban, teško ti to padne – govorio je nedavno o svom životu u Dinamu, jer jedno je vrijeme bio otpisan.

Podsjetimo, Sandro je kao klinac otišao iz Dinama u varšavsku Legiju (tamo je bio s Eduardom i Antolićem), pa je bio na posudbi u Juventusu i trenirao s Mandžukićem, Dybalom po palicom Allegrija), potom je bio na posudbama u Rijeci i Lokomotivi, da bi ga Dinamo u rujnu vratio s posudbe iz Lokomotive. Čudan nogometni put, sigurno je tu obitelj morala puno pomoći da sve to izdrži.

– Pomagao sam koliko sam mogao, ja sam tada još igrao dok su Tin i Sandro bili manji. Znate kako je u nogometu – idete trbuhom za kruhom. Savjetovao sam dečke, ali sam bio i kritičan, možda je to upalilo. Ja sam sad trener, sad sam u nogometnoj školi u Španskom i kao trener puno komuniciram, puno toga vidim. Nisam nikad bio subjektivan kao što je to obično prema svojoj djeci, uvijek sam tražio stvari koje nisu dobre. No služio sam se 'sendvičem', kažeš da jednu stvar dobro radi, pa navedeš nešto što mu ide loše, a onda za kraj opet nešto dobro da ga ne 'ubiješ' u pojam. Uvijek su imali podršku, ali moja supruga je tu napravila najveći posao. Ona se posvetila obojici, njihovoj školi i nogometu i sve je to najviše njezina zasluga, dobro su odgojeni i maksimalno pošteno rade svoj posao koliko god mogu. Ja sam bio podrška koliko sam mogao, no zbog posla me često nije bilo. Kad si nogometni profesionalac pa onda i trener, često te nema doma, ali gospođa je najviše preuzela taj teret, najvažnije je što je napravila ljude od njih – priča nam Almin Kulenović koji je bio i BiH reprezentativac, stoper kao i sin Tin koji je dvije godine stariji od Sandra i sad igra u Sesvetama.

– Bio sam stoper ljevak i u šali mi obojica zamjeraju što im nisam dao tu lijevu nogu, kažu da bi s takvom ljevicom puno više vrijedili.

Bjelica ga vratio u Dinamo

No vratili smo se još jednom na taj težak nogometni put koji je Sandro prošao do ovih zvjezdanih trenutaka u kojima sad s pravom živi.

– Put je bio težak i važno je što nije 'puknuo', on se za sve izborio i ova utakmica u srijedu mu je mala zadovoljština za sve što je prošao, zaslužio je to svojim radom i odricanjem. Naravno da nije bilo lako sa 16 i pol godina otići iz Dinama u Poljsku, a potom se vraćao i poslije opet išao po posudbama. Ono što je dobio od mene i supruge je – rad. Ono što radiš, radi maksimalno i vratit će ti se. Kod njega je to išlo malo težim putem, pa onda možda bude i slađe. Posljednjih mjesec dana je zadovoljština za sve što je prošao i vjerujem da će sve i dalje biti dobro, samo daj Bože zdravlja – pričao nam je sretni Sandrov otac Almin Kulenović.

Sandru su tek 24 godine i još je puno nogometnih godina pred njim, iza njega je trnovit put i sigurno mu je najteže palo osporavanje u Dinamu, njegovu klub za kojeg je dečko iz Travnog oduvijek navijao i u njemu se vidio. Za plave je dosad odigrao 44 utakmice i postigao sedam pogodaka. Napomenimo da se u Dinamo iz Legije za 1,6 milijuna eura vratio 2019. godine kad je trener bio Nenad Bjelica, a onda je stigla korona, odlazak Bjelice, bilo je i ozljeda u nezgodnim trenucima, ali dečko je uvijek stisnuo zube, prešao preko nepravdi i sad s pravom uživa te se može nadati novim vedrim danima sa svojim Dinamom.

