VIDEO Što misle Splićani o incidentu na Poljudu?: 'Tako se ne navija za svoj klub'

Nakon još jedne pobjede Dinama protiv Hajduka (0:1), ovog puta u polufinalu hrvatskog kupa na Poljudu je na teren upala bijesna Torcida i napravila kaos, a nakon toga su se neredi nastavili po gradu Splitu. Dan nakon incidenta oglasio se Hrvatski nogometni savez i odlučili su suspendirati stadion Poljud. Pixsellovi fotoreporteri prošetali su se Splitom po suncu i pitali Splićane što oni misle o sinoćnjim neredima i smatraju li kako je postupak Torcide opravdan .

"Po meni to nisu navijači Hajduka, to su ljudi koji su došli radit nered. Pravi navijači to nikad ne bi napravili, meni je žao Hajduka." kazao je jedan od sugovornika. Svi ispitani Splićani se slažu kako jučerašnji postupak Torcide nema nikakvo opravdanje. "Nikakvo nasilje se ne smije opravdat. To nije dobro, to ne valja";"Treba jednom to stat na kraj, ovako se ne navija za svoj klub. Je jesmo izgubili, ali ne sad tu uništavat svoju imovinu. Opet sve ide na štetu Hajduka."; "To nije uredu nikako. Normalno da nije uredu", kazali su Splićani u četvrtak popodne.

Na upit što misle trebaju li se igrači nakon jučerašnjeg incidenta osjećati nesigurno jedan Splićanin je kazao kako je Split iznad toga. "Ne trebaju se igrači osjećati nesigurno, Split je iznad toga, Split je jedan veliki grad". Jedan od sugovornika je kazao kako ga je ipak strah poslati unuka na Poljud "Mlado ludo, to je još sve mlado, doći će pameti. Ali opasno je to, mene je strah unuka pustit na utakmicu kad se ovakve stvari događaju."

Osim jučerašnjeg incidenta nekoliko sati prije na Poljudu je ipak bio jedan razlog za veselje Splićana, a to je izlazak Ivana Perišića u dresu bijelih. "Zagreb je malo bolje igrao, možda su trebali odmah golmana na početku promijeniti. Drago mi je da sam vidio Perišića."

Podsjetimo, u neredima nakon nogometnog derbija u srijedu između Hajduka i Dinama na splitskom Poljudu privedene su ukupno 54 osobe, ozlijeđena su tri policajca, a kriminalističko istraživanje se nastavlja.

Utakmica polufinala Kupa Hrvatske završila je pobjedom Dinama rezultatom 0:1. Skupina domaćih navijača nedopušteno je utrčala u teren s namjerom da napadne gostujuću momčad i navijače, a bengalkama, bocama, kamenjem i drugim predmetima napadnuti su i policajci. Neredi su se nastavili i diljem Splita.

