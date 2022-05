Đerek u dva finala na Svjetskom kupu u Varni

Gimnastičarka Ana Đerek (GK Marjan) izborila je dva finala na Svjetskom kupu u Varni i u nedjelju će se boriti za medalje na gredi i tlu, dok je Christina Zwicker (ZTD Hrvatski sokol) druga rezerva za finale grede. Ovo je samo nastavak odlično otvorenog turnira u Bugarskoj za našu reprezentaciju budući da su dan prije Tijana Korent (GK Nedelišće) na preskoku te Liam Rabić (ZTD) i Mateo Žugec (GK Vindija) na konju s hvataljkama također izborili finala.

Đerek je na svom prvom ovosezonskom međunarodnom turniru odmah zasjala i oba finala osigurala s trećom ocjenom kvalifikacija. Na gredi je bila treća sa 13,100 bodova u konkurenciji 31 vježbačice, a na parteru sa 13,050 među njih 25.

“Prezadovoljna sam današnjim danom i kbvalifikacijama iz više razloga. prvenstveno jer sam natjecala 2 sprave, ušla u oba finala i to s vrlo visokom pozicijom, s trećim ocjenama, na obje sprave sam dobila preko 13,000 bodova… Drugi razlog je što prvi put na svjetskoj sceni pokazujem nove vježbe i to na obje sprave. I ne samo nove nego i teže nego prošlih godina i drago mi je da sam ih uspjela odraditi već iz prvog pokušaja. Finala su mi u nedjelju, bit će oba finala jako moćna, konkurencija je moćna i ne mogu reći da očekujem puno, ali naravno da ću dati svoj maksimum da to odradim kao danas. Cijela ova Varna mi je više priprema za naš Svjetski kup u Osijeku, Mediteranske igre i Europsko prvenstvo. Već samim time što vježbe idu uspješno u natjecateljskom dijelu, meni je bitnije od bilo kojeg plasmana trenutno”, rekla je Ana Đerek nakon kvalifikacija.

Christina Zwicker druga je rezerva za finale grede nakon što je zauzela 10. mjesto sa 12,100. Na parteru je pak bila 23. (10,900) prilikom čega je ozlijedila zglob lijeve noge.

“Nije baš završilo za mene onako kako je planirano i očekivano. Na gredi sam napravila cijelu vježbu, međutim bilo je tu laganih klimanja i na kraju je rezultiralo 10. mjestom. Na parteru je vježba bila do samoga kraja jako dobra, ali na kraju se dogodila greška, pad i lagana ozljeda za koju se nadam da će što prije proći i da me neće smetati u daljnjem treniranju. Nadam se da ću se uspjeti spremiti za SK u Osijeku i Kopru i za Mediteranske igre. Uzeti ću ovo natjecanje samo kao jednu lekciju i odskočnu dasku za dalje. Ne kao nešto negativno, nego jednostavno - bilo i prošlo. Dići glavu, trenirati dalje i truditi se i raditi dalje”, poručila je Zwicker.

U lov na medalje u subotu će prvog finalnog dana Korent, Rabić i Žugec, a onda dan kasnije dvostruka finalistica Đerek.

>> Torcida prije finala Kupa: