Jakobušić: Antolić? Nemojte se hrvati sa svinjom, navijači se diskriminiraju cijelu sezonu

"Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja, na stadionima i izvan njih, te će kao odgovorna organizacija nastaviti sustavno i odlučno provoditi aktivnosti kako bi svako neprimjereno ponašanje iskorijenila iz nogometa. Rastužuje nas incident koji se dogodio u subotu na autocesti A1 kod odmorišta "Desinec" tijekom preprate navijača HNK Hajduk iz Zagreba prema Splitu. Hrvatski nogometni savez svim ranjenim i ozlijeđenim osobama, uključujući 20 policijskih službenika, želi uspješan i potpun oporavak", javio je ranije HNS.

Savez je danas pozvao čelnike Hajduka i Dinama te predstavnike Ravnateljstva policije na sastanak u sjedištu HNS-a.

Pogledajte reakcije nakon sastanka :

Lukša Jakobušić je jedini stao ispred medija:

- Kao što ste vidjeli nakon finalne utakmice smo izašli s jasnom porukom na majicama "sloboda navijačima", ali to se ne odnosi na navijače koji stvaraju nerede, za to postoje institucije. Sloboda navijačima se odnosi na 73.000 naših navijača, mis mo klub navijača, imamo obavezu držati do naših navijača. To je zbog cijele sezone jednog lošeg odnosa prema navijačima - rekao je i nastavio:

- Moram izraziti žaljenje svima koji su nastradali, možemo zapaliti svijeću što nije nitko poginuo. Ključ sastanka je izrada jednog protokola i pitat će se navijače.

- 9.7. je utakmica Superkupa, to je prvi test. Naša odgovornost je najveća. O svemu dalje će vas obavijestiti HNS.

- Tko me pozna zna da ja nisam od protokola i demagogije. Imamo različito gledište kako je do svega došlo, ali imamo isti cilj. Najveći je teret na HNS-u, pravilnici postoje, ali možemo sudjelovati u pomoći i usklađivanju.

- Bio sam dio Torcide, prošao sam put koji je normalan ili nenormalan. Ali ovo se odnosi na sve navijačke skupine, ne samo na nas iako smo najstarija i najveća i možda najviše inzistiramo na ovome.

O Antoliću?

- Mogu vam samo reći ovo: Nikad se nemojte hrvati sa svinjom jer ćete završiti u blatu, samo što će svinja u tome uživati.

S kime komunicirate u Dinamu?

- Samo s predsjednicom. Direktno zovem nju, ona mene.

Zašto ste samo vi stali pred nas?

- Pitajte njih zašto nisu.

- Jučer su svi ušli na vrijeme na stadion, a bilo je policije. Vidi se da se može kad se hoće. Superkup će biti test.

