Prekinut dugi niz bez poraza Crvene zvezde, Delije provocirale transparentom

Црна Гора и Србија то је једна фамилија! Није оно Монтенегро, већ јуначко српско легло! #fkcz🔴⚪ #delijesever

A post shared by #gobeljamg7💪#savicvujadin🎩 (@crvenazvezda_ligasampiona) on Apr 20, 2019 at 9:25am PDT