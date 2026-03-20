VIDEO Pogledajte kako su riječki navijači ispratili svoje ljubimce nakon ispadanja iz Europe

Hrvatski prvak Rijeka završio je svoju ovosezonsku europsku sezonu na itekako častan način, gostujućim 1:1 remijem kod favoriziranog francuskog Strasbourga, koji je zbog 2:1 pobjede u prvom susretu na Rujevici s ukupnih 3:2 prošao dalje u četvrtfinale Konferencijske lige.

Rijeka je do vodećeg pogotka došla u 21. minuti, a strijelac je bio Toni Fruk. Strasbourg je izjednačio u 71. minuti golom Argentinca Valentina Barca, a to je francuskoj momčadi donijelo plasman u četvrtfinale u kojem će joj suparnik biti njemački Mainz.

Rijeka je u dvije utakmice bila ravnopravan suparnik i u odličnom svjetlu se prezentirali na Europi. Primjetili su to i navijači aktualnog hrvatskog prvaka koji su u značajnom broju došli na susret. "Ovo je Rijeka", ispratili su povicima svoje ljubimce nakon završetka utakmice.