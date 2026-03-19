VIDEO Vatreni zabio sa svoje polovice, pogledajte gol kakav se rijetko viđa

Nogometaši Fiorentine izborili su plasman u četvrtfinale Konferencijske lige nakon pobjede 2:1 protiv Rakówa u uzvratnoj utakmici osmine finala u Poljskoj. Prolaz talijanske momčadi na spektakularan je način potvrdio hrvatski reprezentativac Marin Pongračić, koji je u posljednjim sekundama zabio s vlastite polovice.

Fiorentina je u prvoj utakmici slavila s 2:1, dok je u uzvratu pred kraj susreta rezultat bio 1:1. U posljednjem pokušaju da izbori produžetke, Raków je imao korner, a u napad je krenuo i vratar Oliwier Zych. Nakon što je Fiorentina očistila opasnost, uslijedio je brzi protunapad.

Lopta je stigla do Marina Pongračića koji je, vidjevši prazna vrata, s vlastite polovice precizno pogodio za konačnih 2:1 i spektakularno zaključio utakmicu.