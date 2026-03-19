BIO JE PRECIZAN

VIDEO Vatreni zabio sa svoje polovice, pogledajte gol kakav se rijetko viđa

UEFA Conference League - Fiorentina v Dynamo Kyiv
JENNIFER LORENZINI/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
19.03.2026.
u 22:59

Lopta je stigla do Marina Pongračića koji je, vidjevši prazna vrata, s vlastite polovice precizno pogodio za konačnih 2:1 i spektakularno zaključio utakmicu

Nogometaši Fiorentine izborili su plasman u četvrtfinale Konferencijske lige nakon pobjede 2:1 protiv Rakówa u uzvratnoj utakmici osmine finala u Poljskoj. Prolaz talijanske momčadi na spektakularan je način potvrdio hrvatski reprezentativac Marin Pongračić, koji je u posljednjim sekundama zabio s vlastite polovice.

Fiorentina je u prvoj utakmici slavila s 2:1, dok je u uzvratu pred kraj susreta rezultat bio 1:1. U posljednjem pokušaju da izbori produžetke, Raków je imao korner, a u napad je krenuo i vratar Oliwier Zych. Nakon što je Fiorentina očistila opasnost, uslijedio je brzi protunapad.

Lopta je stigla do Marina Pongračića koji je, vidjevši prazna vrata, s vlastite polovice precizno pogodio za konačnih 2:1 i spektakularno zaključio utakmicu. Video pogledajte OVDJE.

 
Fiorentina Marin Pongračić

