OBJAVLJEN POPIS

Kolumbiju će protiv Hrvatske predvoditi igrač koji je tri mjeseca bio bez kluba

Svjetsko prvenstvo 2018: Kolumbija - Engleska
ATB
VL
Autor
Hina
20.03.2026.
u 09:49

Kolumbija, 14. reprezentacija svijeta na ljestvici FIFA-e, igrat će 26. ožujka protiv Hrvatske u američkom gradu Orlandu te 29. ožujka protiv Francuske u Washingtonu.

Izbornik kolumbijske nogometne reprezentacije Néstor Lorenzo pozvao je u četvrtak 26 igrača za prijateljske utakmice protiv Hrvatske i Francuske, a listu predvodi kapetan James Rodriguez koji je tri mjeseca bio bez kluba.

Te će joj utakmice poslužiti kao priprema za Svjetsko prvenstvo koje u lipnju počinje u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Ofenzivni veznjak James Rodríguez (34), koji je bio izvan natjecanja više od tri mjeseca nakon što je napustio León iz Meksika i koji tek sada skuplja minute s Minnesota Unitedom, pojavio se na popisu pozvanih, potvrđujući da je jedan od igrača u koje izbornik Lorenzo ima povjerenja.

Rodriguez, nekadašnji suigrač hrvatskog kapetana Luke Modrića (40) u Real Madridu, za nacionalnu vrstu je odigrao 122 utakmice i zabio 31 gol.

Kolumbija se kvalificirala za Svjetsko prvenstvo s trećeg mjesta južnoameričkih kvalifikacija iza svjetskog prvaka Argentine i Ekvadora.

Hrvatska, koja zauzima 11. mjesto na FIFA-inoj ljestvici, nikada dosad nije igrala s Kolumbijom.

Kolumbijski nogometaši doći će u Orlando 21. ožujka, pet dana uoči utakmice s Hrvatskom, priopćio je njihov nogometni savez.

Popis igrača Kolumbije za utakmice s Hrvatskom i Francuskom:

VRATARI: Camilo Vargas (Atlas, Meksiko), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield, Argentina) i David Ospina (Nacional, Kolumbija).

BRANIČI: Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers, Engleska), Daniel Muñoz (Crystal Palace, Engleska), Johan Mojica (Mallorca, Španjolska), Juan David Cabal (Juventus, Italija), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turska), Déiver Machado (Nantes, Francuska), Santiago Arias (Independiente, Argentina), Jhon Lucumí (Bologna, Italija).

VEZNI: James Rodríguez (Minnesota United, SAD), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), Jorge Carrascal (Flamengo, Brazil), Richard Ríos (Benfica, Portugal), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Engleska), Gustavo Puerta (Racing Santander, Španjolska), Kevin Castaño (River Plate, Argentina), Jhon Arias (Palmeiras, Brazil), Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina).

NAPADAČI: Luis Díaz (Bayern München, Njemačka), Luis Suárez (Sporting Lisabon, Portugal), Rafael Santos Borré (Internacional, Brazil), Carlos Andrés Gómez (Vasco da Gama, Brazil), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusija) i Johan Carbonero (Internacional, Brazil)
