Trener Rijeke nakon ispadanja: Jako sam ponosan, bili smo jako blizu

Kakve dvije utakmice su odigrali nogometaši Rijeke u osmini finala Konferencijske lige i na žalost ostali u predvorju četvrtfinala. Ipak, protiv višestruko supljeg suparnika, koji pritom igra jako prvenstvo, uz to u svojim redovima ima igrače velikana kakav je Chelsea, Bijeli mogu biti itekako ponosni prikazanim.

– Bili smo jako blizu. Rekli smo i prije susreta da vjerujemo u svoje šanse, a na terenu smo pokazali da je to mjesto gdje želimo govoriti. Šteta je, jer smo u obje utakmice bili nadomak pobjedi. Napravili smo mnogo dobrih stvari u oba ogleda kako bismo slavili, ali nažalost, u prvom smo poraženi, a danas smo konačno izvukli remi. Moram barem čestitati igračima, odigrali su jako, jako dobro natjecanje. Odigrali smo deset utakmica od grupne faze do dvije nokaut runde. Upisali smo četiri pobjede, četiri remija i samo dva poraza. Izvedba momčadi bila je na visokoj razini i ponosni smo na naše igrače. Sada je trenutak da se fokusiramo na dva natjecanja u kojima se još borimo – prvenstvo i kup. To je ključ i jedini način da ponovno dobijemo priliku igrati utakmice poput večerašnje. To sam rekao i igračima nakon završetka, oni zaslužuju igrati ovakve dvoboje. Sretan sam zbog njih što su osjetili ovaj europski nogomet, koji je najljepši kada igraš protiv velikih momčadi. No, da bismo to ponovili, moramo se natjecati i završiti posao u ligi i kupu, rekao je trener Victor Sanchez.

Rijeka je odigrala 16 europskih utakmica ove sezone, predstavila se na pravi način i dodatno pozicionirala na međunarodnoj pozornici.

– Jako sam ponosan na igrače, ali i veliko hvala našim navijačima kojih je došlo više od 600 kako bi nas podržali. Također, sigurni smo da su svi u Rijeci bili uz nas ispred malih ekrana. Uvjeren sam da su ponosni na igrače jer su dali sve od sebe na terenu. Borili su se do samog kraja, bili smo blizu pogotka i u posljednjim minutama… Hvala im. Sada zatvaramo jedno jako, jako lijepo poglavlje u Konferencijskoj ligi ove sezone, u kojoj je Rijeka ponovno došla do završnih faza. To je izuzetno važno za klub. I kao što ponavljam, sada se moramo okrenuti prvenstvu i kupu, naporno raditi kako bismo ponovno stvorili priliku za igranje u Europi iduće sezone, zaključio je Victor Sanchez.