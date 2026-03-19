Rayo, Šahtar, AZ...

Večer bez iznenađenja u Konferencijskog ligi, svi favoriti prošli u četvrtfinale

Champions League - Group H - FC Porto v Shakhtar Donetsk
PEDRO NUNES/REUTERS
Hina
19.03.2026.
u 23:27

Španjolski Rayo Vallecano i ukrajinski Šahtar donijeli su u uzvratne dvoboje uvjerljive pobjede (3-1) iz prvih utakmica pa su i porazima prošli u četvrtfinale, a pridružio im se i nizozemski AZ Alkmaar koji je sa 4-0 slavio na gostovanju kod praške Sparte.

Poljski Lech je na poluvremenu imao rezultat (2-0) koji mu je donosio najmanje produžetak, zahvaljujući golovima Mikaela Ishaka u 13. minuti i u sedmoj minuti dodatka, kad je realizirao kazneni udarac.

Nesreća je kumovala golu Šahtara koji je ukrajinskoj momčadi donio plasman u četvrtfinale, a postigao ga je branič poljske momčadi Joao Moutinho koji je skrenuo loptu u svoju mrežu za konačnih 1-2 pa je Šahtar s ukupnih 4-3 prošao dalje.

Antonio Milić je odigrao cijelu utakmicu za Lech i dobro upravljao gostujućom obranom.

U Madridu je turski Samsunspor pobijedio golom Cherifa Ndiayea u 65. minuti, ali igrač utakmice je bio gostujući vratar Kocuk koji je najzaslužniji što su gosti bili u igri za produžetak do zadnjeg zvižduka. Za tursku momčad je od 87. minute igrao Toni Borevković.

Prve utakmice četvrtfinala Konferencijske lige na rasporedu su 9. travnja, a parovi su: Šahtar - AZ Alkmaar, Crystal Palace - Fiorentina, Rayo Vallecano - AEK Atena i Mainz - Strasbourg.

Uzvrati će biti odigrani tjedan dana poslije.

