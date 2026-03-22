U DOBROJ FORMI

VIDEO Hrvatski reprezentativac zabio dva pogotka bivšem klubu, prvi je nevjerojatno bizaran

FC St. Pauli - SC Freiburg
Christian Charisius/DPA
VL
Autor
Stjepan Meleš
22.03.2026.
u 20:25

Hrvatski napadač Igor Matanović postigao je dva gola u gostujućoj pobjedi Freiburga 2-1 protiv St. Paulija u susretu 27. kola njemačkog prvenstva. Golove pogledajte OVDJE

Domaćin je poveo u 24. minuti golom Danela Sinanija, no Freiburg je u nastavku susreta okrenuo rezultat na krilima sjajnog Matanovića koji je postigao dva gola svom bivšem klubu.

Mladi hrvatski napadač je izjednačio u 65. minuti, kada je Grifov udarac skrenuo u mrežu, a potom je u 78. minuti upisao i "doppelpack". Irieu je pucao, vratar Vasilj nije najbolje reagirao, a Matanović je pospremio odbijanac za 2-1.

Matanović je tako stigao do brojke od 11 pogodaka u svim natjecanjima ove sezone, a osam ih je postigao u Bundesligi.

Freiburg je sada osmi sa 37 bodova, dok je St. Pauli na 16. poziciji sa 24 boda.

U ranije odigranom susretu Mainz je pobijedio Eintracht sa 2-1, a pobjednički gol zabio je Paul Nebel u 89. minuti. Nebel je zabio i vodeći gol za domaćine u 6. miuti, a izjednačio je Nathaniel Brown u 20. minuti. Mainz na 11. mjestu ima 30 bodova, a Eintracht drži sedmo mjesto sa 38 bodova.

Kasnije se još sastaju Augsburg i Stuttgart. Na ljestvici vodi Bayern sa 70 bodova, devet više od Borussie Dortmund.

