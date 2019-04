Atmosfera u Beogradu šokirala novinara: Pa Srbi nas mrze više nego Hrvate 1991.

U finalu košarkaške ABA lige igraju Crvena zvezda i podgorička Budućnost. Beograđani su slavili u oba susreta i to zasluženo. Potvrdio je to i trener Crnogoraca Jasmin Repeša, koji je više komentirao atmosferu na tribinama nego igru na parketu.

– U 57 godina svog života prošao sam mnoge teške terene i zahtjevne utakmice, i s reprezentacijom i klubovima, na Final Fouru i na velikim natjecanjima, no ovakav linč nisam nikad doživio ni vidio u životu – bio je Repešin uvod nakon čega je uslijedilo ovo: – Žao mi je što je sve to tako, prije svega zbog košarke i svih nas i vas. Ovo nema veze sa sportom, to da moram baciti odijelo zato što je puno hrkotine, to je nešto što vjerojatno ni u Srbiji nitko ne opravdava. Vodio sam velike derbije i u Bologni, u pitanju je bio izniman rivalitet, ali sve ima svoju granicu. Da me pogrešno ne razumijete, ja imam veliki broj prijatelja među Srbima, pa i članova obitelji, i ne dam ih ni za što na svijetu i sačuvao sam ih kada su bili teški trenuci i ostali smo zajedno. No, ovo je, najblaže rečeno, psihijatrija najtežeg reda. Zašto je to tako, tko je tome kumovao? – pitao se Repeša i dodao: – Bez obzira na to što sada slijedi uzvrat u Podgorici, ne vidim smisla da se igra dalje, jer ovo nema veze sa sportom, to je debelo prešlo granice sporta i strašno mi je žao.

S Repešom se složio i najpoznatiji crnogorski sportski novinar Nebojša Šofranac koji je putem društvenih mreža priznao kako ovakvu atmosferu još nikada nije doživio.

– Mislim da je dovoljno rečeno u s.dnevniku i na portalima, ali precizno – ovakvu mržnju nisam vidio nikad na sportskim terenima, ni u najcrnjim derbijima gradskih ni povijesnih neprijatelja, ni kad je Figo prvi put došao u Barcelonu u bijelom, ni nakon krvavih ratova, zaista. Nisam nikad vidio da od zagrijavanja i čak tunela traje guranje, prostačko pljuvanje i nacionalističko vrijeđanje najgore vrste, da 7000 ljudi cijele noći kliče 'Šiptari' i liječe svoje povijesne rane, da 50 puta vrijeđaju predsjednika kluba i države, da se zalijeću na istog, da jednaki bijes imaju na početku i na 40 razlike.

To treba uživo vidjeti, da je to Europa, meč bi bio prekinut 10 puta i neokončan, zbog fizičkog napada i zbog šovinizma, rasizma i klerofašizma. Zato ovakve igranke gube smisao, možemo sad satima pričati o pet uvjerljivih poraza, o raspadu sistema, bio sam i u Laktašima, minus 27 prvo, sve isto, ali večeras ne bi mogao igrati nitko.

Danilović je 2002 tvrdio da Partizan neće nikad u ABA jer neće voditi igrače na giljotinu u Zagreb, a to je smiješno prema ovome, mržnja je veća nego prema Hrvatima 1991. godine, iskonska i treba jednom vidjeti zašto. Da ne propustim, ljudi iz Zvezde su nas sjajno dočekali, policija omogućila da i preko reda snimamo više od njihovih medija, ali i u hodnicima tuča i psovanje šiptarske majke, a nigdje psihijatara.

Jučer sam pitao navijače FKCZ koji je daleko iznad ove tvorevine o čemu se radi, i njima je strano. Kad danas još gore, utisak – 7000 onih koji skaču kao jedan i pjevaju: "Tko ne skače taj Šiptar ostaje". Klub se mora oglasiti, a u srijedu se igra za čast, baš za čast. Grotlo na kub, primitivizam kao oni nikad, ali grotlo su zaslužili, daleko veće od Reala, i da nauče jednom poštivati druge – zaključio je Šofranac.

